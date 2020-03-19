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Из порта Клайпеды на белорусские заводы отправилась новая партия нефти

19.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Из порта Клайпеды на белорусские заводы отправилась новая партия нефти

Мировой рынок нефти остаётся весьма нестабильным. Цена барреля раз за разом устанавливает антирекорды, временами опускаясь ниже психологически важной отметки в 30 долларов. Последствия затронут экономики всех стран, уверены эксперты.

На таком нестабильном фоне Беларуси приходится решать вопросы с обеспечением сырьём. Сегодня из порта Клайпеды на белорусские заводы отправилась новая партия нефти – 80 тысяч тонн. И это уже второй танкер от российских трейдеров. 

Только из-за сложной ситуации в нефтехимической отрасли Беларусь недополучила почти два с половиной миллиарда долларов. В таких условиях, как заявил Президент накануне на совещании во Дворце Независимости, экономика должна быть гибкой, способной адаптироваться к внешним, пусть и не самым благоприятным факторам.

Важно создать так называемую подушку безопасности. И это касается не только чувствительного нефтяного вопроса. События на ключевом для нас российском рынке взаимная зависимость от стоимости сырья и продукции – не лучший для Беларуси сценарий. Президент поставил задачу не допустить ухудшения ситуации в промышленности, уменьшения объемов производства и роста складских запасов. И точечно работать с теми предприятиями, где возникают проблемы. 

При этом в вопросе поставок нефти Беларусь выбрала курс на диверсификацию. В марте нефть в страну доставляют танкерами. Общий объём – около миллиона тонн. Этого хватит, чтобы переработать и обеспечить внутренний рынок. Останется и на критический экспорт. Помимо сегодняшней партии из Клайпеды, до конца недели ждём ещё три танкера (два из них разгрузится в литовском порту, остальная нефть будет доставлена через Одессу). План танкерных закупок «Белнефтехим» формирует и на апрель. Об объёмах пока говорить рано. Ведь с 1-го числа нефтяной рынок отреагирует новыми изменениями на окончание сделки ОПЕК.

ОНТ

 
 
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Мировой рынок нефти остаётся весьма нестабильным. Цена барреля раз за разом устанавливает антирекорды, временами опускаясь ниже психологически важной отметки в 30...
 
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