Источник материала: Вороновская газета





Мировой рынок нефти остаётся весьма нестабильным. Цена барреля раз за разом устанавливает антирекорды, временами опускаясь ниже психологически важной отметки в 30 долларов. Последствия затронут экономики всех стран, уверены эксперты.

На таком нестабильном фоне Беларуси приходится решать вопросы с обеспечением сырьём. Сегодня из порта Клайпеды на белорусские заводы отправилась новая партия нефти – 80 тысяч тонн. И это уже второй танкер от российских трейдеров.

Только из-за сложной ситуации в нефтехимической отрасли Беларусь недополучила почти два с половиной миллиарда долларов. В таких условиях, как заявил Президент накануне на совещании во Дворце Независимости, экономика должна быть гибкой, способной адаптироваться к внешним, пусть и не самым благоприятным факторам.

Важно создать так называемую подушку безопасности. И это касается не только чувствительного нефтяного вопроса. События на ключевом для нас российском рынке взаимная зависимость от стоимости сырья и продукции – не лучший для Беларуси сценарий. Президент поставил задачу не допустить ухудшения ситуации в промышленности, уменьшения объемов производства и роста складских запасов. И точечно работать с теми предприятиями, где возникают проблемы.

При этом в вопросе поставок нефти Беларусь выбрала курс на диверсификацию. В марте нефть в страну доставляют танкерами. Общий объём – около миллиона тонн. Этого хватит, чтобы переработать и обеспечить внутренний рынок. Останется и на критический экспорт. Помимо сегодняшней партии из Клайпеды, до конца недели ждём ещё три танкера (два из них разгрузится в литовском порту, остальная нефть будет доставлена через Одессу). План танкерных закупок «Белнефтехим» формирует и на апрель. Об объёмах пока говорить рано. Ведь с 1-го числа нефтяной рынок отреагирует новыми изменениями на окончание сделки ОПЕК.

ОНТ