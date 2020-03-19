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Из порта Клайпеды на белорусские заводы отправилась новая партия нефти
19.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Мировой рынок нефти остаётся весьма нестабильным. Цена барреля раз за разом устанавливает антирекорды, временами опускаясь ниже психологически важной отметки в 30 долларов. Последствия затронут экономики всех стран, уверены эксперты.
На таком нестабильном фоне Беларуси приходится решать вопросы с обеспечением сырьём. Сегодня из порта Клайпеды на белорусские заводы отправилась новая партия нефти – 80 тысяч тонн. И это уже
Только из-за сложной ситуации в нефтехимической отрасли Беларусь недополучила почти два с половиной миллиарда долларов. В таких условиях, как заявил Президент накануне на совещании во Дворце Независимости, экономика должна быть гибкой, способной адаптироваться к внешним, пусть и не самым благоприятным факторам.
Важно создать так называемую подушку безопасности. И это касается не только чувствительного нефтяного вопроса. События на ключевом для нас российском рынке взаимная зависимость от стоимости сырья и продукции – не лучший для Беларуси сценарий. Президент поставил задачу не допустить ухудшения ситуации в промышленности, уменьшения объемов производства и роста складских запасов. И точечно работать с теми предприятиями, где возникают проблемы.
При этом в вопросе поставок нефти Беларусь выбрала курс на диверсификацию. В марте нефть в страну доставляют танкерами. Общий объём – около миллиона тонн. Этого хватит, чтобы
ОНТ
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Мировой рынок нефти остаётся весьма нестабильным. Цена барреля раз за разом устанавливает антирекорды, временами опускаясь ниже психологически важной отметки в 30...
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