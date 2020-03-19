Застала мужа за изменой, едва не покончила с собой и научилась жить в гармонии. Надежде Бабкиной - 70

Источник материала: Tut.by

«Совсем не могу представить себя на пенсии, с утра до вечера смотрящую сериалы», — как-то сказала Надежда Бабкина. И не слукавила. Сегодня ей 70, а она по-прежнему активна и работоспособна: успевает гастролировать, вести передачи и даже путешествовать с молодым супругом.

О том, как ей это удается и почему секрет молодости не в пластической хирургии (по крайней мере по версии самой Бабкиной), — в нашем материале.





Доктор искусствоведения и почетный академик

Большинство из нас знает Надежду Бабкину по «Русской песне» и «Модному приговору». Но в резюме певицы есть куда более интересные пункты. Так, Надежда Георгиевна получила несколько дипломов: сначала окончила по двум специальностям Гнесинское училище, потом выучилась в ГИТИСе. В общем, Бабкина не просто артистка: она еще дирижер и режиссер. А еще — профессор, доктор искусствоведения и почетный академик.

Удивлены? Мы тоже. Удивлена и сама Надежда Георгиевна: говорит, в юности о таком послужном списке даже не мечтала.

«Я планировала себе другую жизнь, росла как деревенский человек. Меня и сейчас соседи зовут: „Надь, приезжай, посмотри на свой хуторок“. У меня дача в Подмосковье, меня тянет в земле покопаться. Понимаете, когда я приехала в Москву, в меня никто не верил — даже родители. А я окончила три института. Я себя не просто сделала, буквально выковала», — призналась она в одном из интервью.

Неверный муж

Нет, речь вовсе не о Евгении Горе (с которым, к слову, Бабкина до сих пор не расписана). А о первом супруге Надежды, барабанщике Владимире Заседателеве.

Они познакомились в аэропорту: оказалось, что молодые люди летят на гастроли одним рейсом. По прилете обменялись контактами, потом, уже в Москве, вновь встретились, а немногим позже решили пожениться. В 1975-м на свет появился их единственный сын Даниил.



Надежда с сыном и внуками

В браке с Заседателевым Бабкина прожила 17 лет: семья официально распалась в 1991-м. Недавно артистка призналась, что на самом деле их отношения сошли на нет куда раньше — еще в ту пору, когда Надежда была беременна. Причиной разлада стала измена Владимира прямо на глазах у супруги.

«К нам в дом всегда приходили люди, — вспоминает Бабкина ту ночь. — Перепили крепко все, кроме меня, поскольку мне вот-вот рожать. Ночь на дворе, транспорта никакого нет. У нас осталась девочка-подруга. В какое-то время меня просто подняло, я захотела в туалет. Картина такая: вижу, что лежит мой муж, эта девушка, и идет шевеление под одеялом».

По словам певицы, в тот момент ей в буквальном смысле захотелось выйти в окно. Остановило от рокового шага лишь одно — сын.

«Данила все колотился, как будто просил: „Мама остановись“, — со слезами вспоминает Бабкина. — Я это поняла, и мне стало неважно, кто там с кем, мне было важно сохранить сына».

С тех пор, говорит она, с мужем «близостей никаких не было. Мы жили как соседи. Я готовила еду, кормила, улыбалась. Меня тогда никто не научил, что надо уходить».

Не оглядываясь на других

В 2003-м жизнь Надежды Георгиевны заиграла новыми красками: у нее появился новый ухажер. Им стал тогда еще 23-летний Евгений Гор. Самой Бабкиной было уже 53, поэтому роман моментально стал главной темой для сплетен.





По словам певицы, ее это беспокоило. Но лишь поначалу.

«В тот период много обдумывала, что люди скажут по поводу нашего союза, ведь обществом такое не приветствуется. Потом взорвалась: «С какой стати я должна оглядываться на других? Это моя жизнь!» — отмечает она.

А вот Евгений Гор, признается Надежда, переживает до сих пор.

«Каждый раз он очень переживал по причине, что у него своя деятельность, свой бизнес, он сам реализовывается. Никогда в жизни он не пользовался моим именем. Это единственный человек, который — живя, находясь со мной, общаясь — ни разу не воспользовался. И не хочет».





Недавно Надежда Бабкина шокировала всех новостью: они с гражданским супругом не живут вместе. Оказалось, что дело вовсе не в семейном разладе — в их паре все отлично. Просто Надежде Георгиевне комфортнее в формате «муж на час».

«Когда я здесь (в своей квартире. — Прим. LADY) одна, мне говорят: «Тебе там скукота». Никогда! Я иногда просто умышленно хочу побыть одна. Могу голая здесь ходить. Конечно, свет погашу. Чтобы вдруг из Кремля с подзорной трубы не подглядывали. А вдруг понравлюсь?» — смеется артистка.

Фотошоп и пластика

Надежду Бабкину постоянно обвиняют то в злоупотреблении фотошопом, то в любви к пластической хирургии. И мы можем понять тех, кто предъявляет эти обвинения. Ведь даже в инстаграме певицы (а вовсе не на снимках папарацци) она видоизменяется с невероятной скоростью.

Сегодня Надежда может быть звездой глянца (или отличной рекламой стоматологии):





Завтра — мимикрировать под Валерия Леонтьева:





А послезавтра — выставлять честное видео, которое не скрывает возраст:

Сама Бабкина с «диванными детективами» старается не связываться и в дискуссии не вступать. «Таким хочется сказать: „Успокойтесь!“ Видимо, остается согласиться с их домыслами, только тогда отстанут».

А о том, к каким процедурам прибегает, говорит так: «Раз в неделю стараюсь попасть на биожени — процедуру микротоковой терапии. Лежишь, кайфуешь. После выходишь с ощущением, что одна половина лица вытянута, а другая — спокойная. Перед съемкой посещаю еще всякие обертывания, гидромассаж… Все по-взрослому!».





Секрет молодости

И вообще, Надежда Георгиевна считает, что секрет молодости — не в косметических процедурах, а в отношении к жизни.

«Надо жить в любви, согласии и гармонии, — делится опытом артистка. — Не злиться ни на кого, а улыбаться и радоваться. Да, бывают г***юки, но делай вид, что не замечаешь! Окружай себя удачливыми людьми. Они способны делиться энергией, и к тебе обязательно придет верная мысль, направление… Не перевариваю вечно ноющих, которые придумывают проблемы из ничего. Пытаешься ему помочь, а он, как вампир, пьет из тебя последнее. Встаешь и посылаешь его на три веселые буквы. Сразу становится легко!»