|
Доллар и евро снова резко подскочили, как и ожидалось
19.03.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Доллар и евро рвутся к Берингову проливу, не помогают даже
Со старта торгов доллар резко прибавил, потом слегка откатился, затем снова попер вверх. По факту пока гигантский плюс в 9,14 копейки и биржевая цена 2,5327 рубля.
Евро тоже резко подорожал на 7,25 копейки. Утренняя цена — 2,7565.
Российский рубль быстро дешевеет, сразу минус 7,5 белорусской копейки с сотни. Ее цена пока — 3,15.
В
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар и евро рвутся к Берингову проливу, не помогают даже отчаянные инвестиции Владыко в наш рубль. На валютном рынке затяжная серия никому не нужных рекордов....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)