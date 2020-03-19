Доллар и евро снова резко подскочили, как и ожидалось

Источник материала: Виртуальный Брест

Доллар и евро рвутся к Берингову проливу, не помогают даже отчаянные инвестиции Владыко в наш рубль. На валютном рынке затяжная серия никому не нужных рекордов. Сегодня торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с очередного скачка доллара.





Со старта торгов доллар резко прибавил, потом слегка откатился, затем снова попер вверх. По факту пока гигантский плюс в 9,14 копейки и биржевая цена 2,5327 рубля.

Евро тоже резко подорожал на 7,25 копейки. Утренняя цена — 2,7565.

Российский рубль быстро дешевеет, сразу минус 7,5 белорусской копейки с сотни. Ее цена пока — 3,15.





В среду, 18 марта , доллар прибавил 7,4 копейки и стоил 2,4413. Евро подорожал на 5,05 копейки, до 2,6840. Сотня российского рубля потеряла 3,38 копейки и торговалась по 3,1575 белорусского.