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В Вооружённых Силах продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности войск

19.03.2020 10:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Призванные из запаса военнослужащие продемонстрировали свой профессионализм. В Вооруженных Силах продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооружённых Силах продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности войск

То, что навыки не утеряны, следовало подтвердить на деле и выполнить поставленную перед подразделением задачу. А именно – проверить состояние гусеничной и колесной техники после длительного хранения и доставить ее в назначенный район.

Начальники расчетов, операторы самоходных огневых установок, офицеры управления дивизиона. Молодым людям разных возрастов и военных специальностей пришлось снова стать не только сплоченным коллективом, но и совершить непростой марш протяженностью более 100 километров.

В Вооружённых Силах продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности войск

Андрей Северинчик, командир зенитно-ракетной бригады:
Были выполнены мероприятия по призыву личного состава. Соответственно, была проведена одиночная подготовка вместе с этими военнослужащими офицерами и основным составом. После этого в соответствии с графиком и планами получает перемещение в новый район, где будет продолжено проведение боеслаживания. Расчеты будут выполнять учебно-боевые задачи по контрольным целям.

В Вооружённых Силах продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности войск

В нынешнем весеннем экзамене, помимо проведения боевого слаживания в составе подразделений, оборонное ведомство оценило и систему территориальной защиты. Так, в Клецком районе сформирован специальный батальон, задача которого – охранять важные объекты и бороться с незаконными вооруженными формированиями.

В Вооружённых Силах продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности войск

Люди в материале: Андрей Северинчик

 
 
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Новости Беларуси. Призванные из запаса военнослужащие продемонстрировали свой профессионализм. В Вооруженных Силах продолжается комплексная проверка боевой и...
 
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