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26 марта Осиповичское районное объединение профсоюзов проводит прием граждан
19.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Приходите на прием!
26 марта 2020 года с 10:00 до 14:00 в Осиповичском районном объединении профсоюзов (ул. Сумченко, 33 каб. 209, тел. 51652) состоится прием граждан КОПЦОВОЙ Светланой Васильевной, главным правовым инспектором труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма по вопросам разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений
в приеме принимают участие представители прокуратуры Осиповичского района
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Приходите на прием! 26 марта 2020 года с 10:00 до 14:00 в Осиповичском районном объединении профсоюзов (ул. Сумченко, 33 каб. 209, тел. 51652) состоится прием граждан КОПЦОВОЙ...
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