Рванул за новыми рекордами: курс доллара продолжил рост на торгах

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

График торгов на БВФБ Эксперты прогнозируют , что рост курса доллара продолжится и дальше. Это связано в первую очередь с рекордным падением цен на нефть. На сегодняшний день баррель нефть марки Brent торгуется у отметки $26.

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