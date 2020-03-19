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Рванул за новыми рекордами: курс доллара продолжил рост на торгах
Источник материала: Myfin
Эксперты
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Курс доллара к белорусскому рублю продолжил ставить новые рекорды на сегодняшних торгах. По данным Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) сейчас он составляет...
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