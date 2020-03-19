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Рванул за новыми рекордами: курс доллара продолжил рост на торгах

19.03.2020 10:50 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

График торгов на БВФБ

Эксперты прогнозируют, что рост курса доллара продолжится и дальше. Это связано в первую очередь с рекордным падением цен на нефть. На сегодняшний день баррель нефть марки Brent торгуется у отметки $26.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Курс доллара к белорусскому рублю продолжил ставить новые рекорды на сегодняшних торгах. По данным Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) сейчас он составляет...
 
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