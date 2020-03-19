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Бюро Spofec «подковало» кроссовер Rolls-Royce Cullinan

19.03.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкая компания Spofec, известная своей доводкой моделей Rolls-Royce, предложила тюнинг-программу для новейшего SUV британской марки — Cullinan.


Оригинальный кузовной обвес для Cullinan называется Overdose — и неспроста. Кроме нового переднего бампера, небольшого спойлера на задней двери и элемента диффузора он включает также массивные расширители колесных арок, добавляющие к ширине кузова 10 см спереди и 12 см сзади по сравнению с исходной версией модели. Завершают облик огромные 24-дюймовые колесные диски Vossen с 10 сдвоенными спицами.


Внешними украшательствами дело не ограничилось. Установлена спортивная выхлопная система из нержавейки, также в Spofec модифицировали пневмоподвеску, а дорожный просвет по сравнению с обычным Cullinan уменьшили на 40 мм.


Характеристики переработанного 6,7-литрового битурбо-V12 также достойны упоминания — благодаря увеличенному давлению наддува и измененной программе управления мотор форсирован до 685 л.с. и 1010 Нм вместо «стандартных» 563 л.с. и 850 Нм крутящего момента.


До 100 км/ч «прокачанный» Cullinan разгоняется за 4,9 секунды, максимальная скорость автомобиля по-прежнему ограничена на отметке 250 км/ч. Для отделки салона доступны различные цветовые комбинации алькантары и кожи дорогих сортов.

Стоимость комплекта доработок для кроссовера Rolls-Royce в компании не называют.

 
 
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Немецкая компания Spofec, известная своей доводкой моделей Rolls-Royce, предложила тюнинг-программу для новейшего SUV британской марки - Cullinan.
 
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