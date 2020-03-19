ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гродно в этом году заменят 84 старых лифта. Уже начали

19.03.2020 09:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В этом году в Гродно заменят 84 старых лифта, а все кабины оборудуют видеонаблюдением. В Октябрьском районе появятся 64 новых лифта, а в Ленинском будут установлены 20 современных кабин, сообщает телеканал «Гродно Плюс».


— Уже ведется работа и есть финансирование. В марте заменили четыре лифта, получили 26 кабин для монтажа, 20 проектов прошли экспертизу, 39 проектов на экспертизе, — рассказал главный инженер Гродненского городского ЖКХ Александр Карпович.

Согласно техническому регламенту, на замену одной кабины отводится до двух месяцев. Однако, чтобы минимизировать неудобства, вызванные отсутствием подъемника, особенно для жителей верхних этажей, специалисты монтируют новые лифты почти в два раза быстрее. По окончании работ каждая кабина проходит приемку «Госпромнадзора».

Все новые лифты оборудованы ограничителями веса, системами безопасности и камерами видеонаблюдения. Последняя опция, к слову, будет не только дисциплинировать пассажиров, но и поможет найти хулиганов. Как говорят в городском ЖКХ, проблема вандализма в лифтовых кабинах для Гродно актуальна: ежегодно на ремонт и восстановление подъемников уходит много денег.

— Заказчиками по работам выступают два УЖРЭП Гродно. В этом году принято решение Гродненским горисполкомом о том, что будет проводиться замена лифтов не только в жилищном фонде, который находится на техническом обслуживании предприятий ЖКХ, но и в жилищном фонде товариществ собственников, — говорит Александр Карпович. —  Здесь заменят 16 лифтов, которые потом передадут на баланс товариществ.

Кстати, всего в Гродно на данный момент работают 2679 лифтов, а самое масштабное обновление кабин было в 2018 году. Тогда за год установили 180 новых кабин. В минувшем году заменили 78 лифтов.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Октябрьском районе появятся 64 новых лифта, а в Ленинском будут установлены 20 современных кабин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экспорт нефтепродуктов из Беларуси снизился в январе почти на 70%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика