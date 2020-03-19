В Гродно в этом году заменят 84 старых лифта. Уже начали

Источник материала: Tut.by

В этом году в Гродно заменят 84 старых лифта, а все кабины оборудуют видеонаблюдением. В Октябрьском районе появятся 64 новых лифта, а в Ленинском будут установлены 20 современных кабин, сообщает телеканал «Гродно Плюс».





— Уже ведется работа и есть финансирование. В марте заменили четыре лифта, получили 26 кабин для монтажа, 20 проектов прошли экспертизу, 39 проектов на экспертизе, — рассказал главный инженер Гродненского городского ЖКХ Александр Карпович.

Согласно техническому регламенту, на замену одной кабины отводится до двух месяцев. Однако, чтобы минимизировать неудобства, вызванные отсутствием подъемника, особенно для жителей верхних этажей, специалисты монтируют новые лифты почти в два раза быстрее. По окончании работ каждая кабина проходит приемку «Госпромнадзора».

Все новые лифты оборудованы ограничителями веса, системами безопасности и камерами видеонаблюдения. Последняя опция, к слову, будет не только дисциплинировать пассажиров, но и поможет найти хулиганов. Как говорят в городском ЖКХ, проблема вандализма в лифтовых кабинах для Гродно актуальна: ежегодно на ремонт и восстановление подъемников уходит много денег.

— Заказчиками по работам выступают два УЖРЭП Гродно. В этом году принято решение Гродненским горисполкомом о том, что будет проводиться замена лифтов не только в жилищном фонде, который находится на техническом обслуживании предприятий ЖКХ, но и в жилищном фонде товариществ собственников, — говорит Александр Карпович. — Здесь заменят 16 лифтов, которые потом передадут на баланс товариществ.

Кстати, всего в Гродно на данный момент работают 2679 лифтов, а самое масштабное обновление кабин было в 2018 году. Тогда за год установили 180 новых кабин. В минувшем году заменили 78 лифтов.