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С 23 марта ограничивается въезд белорусских поездов в Россию

19.03.2020 09:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вниманию тех, кто планирует ехать в Россию поездом. До 23 марта международные пассажирские поезда, которые курсируют на Москву и Санкт-Петербург, будут работать без изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 23 марта ограничивается въезд белорусских поездов в Россию

После этой даты и до 1 мая въезд в Россию белорусских пассажирских поездов ограничивается. Такая мера принята правительством России.

С 23 марта ограничивается въезд белорусских поездов в Россию

В то же время из Российской Федерации в Беларусь граждане нашей страны могут следовать без ограничений международными пассажирскими поездами.  Точное расписание движения уточняйте на сайте и в мобильном приложении БелЖД, а также по телефону контакт-центра 105.

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Люди в материале: Анатолий Глаз

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вниманию тех, кто планирует ехать в Россию поездом. До 23 марта международные пассажирские поезда, которые курсируют на Москву и Санкт-Петербург,...
 
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