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Литва продлила действие транзитного коридора для граждан Беларуси до 23 марта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Действие транзитного коридора через территории Литовской Республики для белорусских граждан продлено. Первоначально речь шла о трехдневном периоде – с 16 по 18 марта. Однако сроки перенесены до 23 числа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как уточнили в МИД Беларуси, для пешего перехода работают пункты пропуска «Каменный Лог», «Привалка» и «Бенякони».
С 16 марта в Литве действует карантин, в связи с чем на территорию страны запрещен въезд большинству иностранцев, кроме грузоперевозчиков, членов семей граждан Литвы, лиц, имеющих разрешение на проживание и работу в Литве, дипломатов. Жителям других стран, в том числе белорусам, Литва предоставила гуманитарный коридор для возможности пересечь территорию страны транзитом и вернуться в свои государства.
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Новости Беларуси. Действие транзитного коридора через территории Литовской Республики для белорусских граждан продлено. Первоначально речь шла о трехдневном...
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