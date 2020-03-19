Систему оповещения с помощью эфира радиостанций протестируют в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Проверка системы оповещения населения с помощью радиостанций пройдет сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в МЧС.

«Пройдет проверка системы оповещения населения, органов управления и сил Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Планируется протестировать работу оборудования отправки информации через радиовещательные станции УКВ и FM-диапазона», — проинформировали в МЧС.

В ведомстве просят отнестись с пониманием к необходимости проверки.

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