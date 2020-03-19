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Систему оповещения с помощью эфира радиостанций протестируют в Беларуси
19.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Проверка системы оповещения населения с помощью радиостанций пройдет сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в МЧС.
«Пройдет проверка системы оповещения населения, органов управления и сил Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Планируется протестировать работу оборудования отправки информации через радиовещательные станции УКВ и FM-диапазона», — проинформировали в МЧС.
В ведомстве просят отнестись с пониманием к необходимости проверки.
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Проверка системы оповещения населения с помощью радиостанций пройдет сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в МЧС. «Пройдет проверка системы оповещения населения,...
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