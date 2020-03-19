ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МИД: Белавиа будет продолжать доставлять белорусских граждан в Минск

19.03.2020 09:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик также не планирует отменять полеты, в том числе в страны ЕС, чтобы все белорусы смогли вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: Белавиа будет продолжать доставлять белорусских граждан в Минск

Анатолий Глаз, официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси:
Обращаем внимание, что национальный авиаперевозчик не намерен по инициативе белорусской стороны отменять запланированные полеты, в том числе в страны Европейского союза, и будет продолжать доставлять белорусских граждан в Минск. Речь идет о прямых рейсах в Париж, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Прагу, Будапешт и по другим направлениям.

С 29 марта 2020 года ОАО «Белавиа» также планирует запуск рейса Минк Вена. Достигнута договоренность о продолжении рейсов Белавиа в Египет до 31 марта специально для возможности вывоза находящихся там граждан Республики Беларусь.

МИД: Белавиа будет продолжать доставлять белорусских граждан в Минск

Те белорусы, которые уже оказались в странах с ограничениями и желают вернуться домой, но не в состоянии сделать это самостоятельно, могут рассчитывать на поддержку наших дипломатов. Достаточно обратиться в посольства или по горячей линии в МИД.

Читайте также:

С 23 марта ограничивается въезд белорусских поездов в Россию

Более 1000 белорусов нуждаются в помощи дипломатов для возвращения домой из стран, в которых закрыли границы

МИД: ситуация сложная, но критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, сегодня не отмечено

Люди в материале: Анатолий Глаз

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик также не планирует отменять полеты, в том числе в страны ЕС, чтобы все белорусы смогли вернуться домой, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 23 марта ограничивается въезд белорусских поездов в Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика