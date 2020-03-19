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МИД: Белавиа будет продолжать доставлять белорусских граждан в Минск
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик также не планирует отменять полеты, в том числе в страны ЕС, чтобы все белорусы смогли вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анатолий Глаз, официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси:
С 29 марта 2020 года ОАО «Белавиа» также планирует запуск рейса Минк – Вена. Достигнута договоренность о продолжении рейсов Белавиа в Египет до 31 марта специально для возможности вывоза находящихся там граждан Республики Беларусь.
Те белорусы, которые уже оказались в странах с ограничениями и желают вернуться домой, но не в состоянии сделать это самостоятельно, могут рассчитывать на поддержку наших дипломатов. Достаточно обратиться в посольства или по горячей линии в МИД.
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Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик также не планирует отменять полеты, в том числе в страны ЕС, чтобы все белорусы смогли вернуться домой, сообщили в...
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