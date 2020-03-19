Ведущие банки США объявили о глобальном экономическом кризисе

Источник материала: Ежедневник

Инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley заявили о начале глобального экономического кризиса. Аналитики считают, что теперь предстоит оценить глубину и вероятную длительность рецессии.

В Morgan Stanley прогнозируют, что рост мировой экономики в 2020 году не превысит 0,9%. В Goldman Sachs перспективу роста глобального ВВП оценивают в 1,25%. Рейтинговое агентство S&P ожидает роста в пределах 1-1,5%.

При этом все эксперты пока считают, что экономический спад не достигнет показателей 2008 года, когда глобальный ВВП упал на 0,8%, однако окажется более серьезным, чем в 2001 году или во время кризиса начала 1990-х, передает агентство Bloomberg.