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Стало известно, сколько БАТЭ получил от продажи Глеба в «Штутгарт»
Источник материала: Tut.by
Экс-футболист сборной Беларуси Александр Глеб в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о своем переходе из БАТЭ в «Штутгарт»,
— Сначала договорились на сумму 150 тысяч долларов. «Штутгарт» заплатил какую-то часть при переходе, и мы (я тоже со своих денег платил Анатолию Анатольевичу), и Фербер (немецкий агент Глеба. — Прим. ред.) платил, и даже Шпилевский, — сказал Глеб.
Но в контракте были указаны и бонусы БАТЭ в случае, если Глеб заиграет, что и произошло.
— Где-то 1,5 миллиона в итоге вышло, — добавил Глеб.
Напомним, недавно 38-летний белорус
Воспитанник минского «Динамо» в период с 2000 по 2011 год поиграл в составе грандов европейского футбола: немецкого «Штутгарта», английского «Арсенала», испанской «Барселоны». Его последним клубом стала белорусская «Ислочь».
В составе сборной Беларуси полузащитник провел 80 матчей и забил 6 голов.
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