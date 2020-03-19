Стало известно, сколько БАТЭ получил от продажи Глеба в «Штутгарт»

Источник материала: Tut.by

Экс-футболист сборной Беларуси Александр Глеб в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о своем переходе из БАТЭ в «Штутгарт», передает tribuna.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Сначала договорились на сумму 150 тысяч долларов. «Штутгарт» заплатил какую-то часть при переходе, и мы (я тоже со своих денег платил Анатолию Анатольевичу), и Фербер (немецкий агент Глеба. — Прим. ред.) платил, и даже Шпилевский, — сказал Глеб.

Но в контракте были указаны и бонусы БАТЭ в случае, если Глеб заиграет, что и произошло.

— Где-то 1,5 миллиона в итоге вышло, — добавил Глеб.

Напомним, недавно 38-летний белорус объявил о завершении карьеры.

Воспитанник минского «Динамо» в период с 2000 по 2011 год поиграл в составе грандов европейского футбола: немецкого «Штутгарта», английского «Арсенала», испанской «Барселоны». Его последним клубом стала белорусская «Ислочь».

В составе сборной Беларуси полузащитник провел 80 матчей и забил 6 голов.