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Белорусские пограничники помогли 72 украинцам, возвращающимся из Франции, оперативно пересечь границу, чтобы быстрее вернуться домой

19.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусские пограничники помогли 72 украинцам, возвращающимся из Франции, оперативно пересечь границу, чтобы быстрее вернуться домой

Как сообщили в Госпогранкомитете, вчера от литовских пограничников поступила информация о следовании к белорусской границе граждан Украины, которые возвращаются из Франции к своему месту жительства.

Белорусские пограничники во взаимодействии с литовскими коллегами оперативно оформили 72 иностранца в пунктах пропуска «Мядининкай» – «Каменный Лог».

В белорусском пункте пропуска «Каменный Лог» для оформления прибывших украинцев выделили отдельный канал, и во взаимодействии со службой санитарно-карантинного контроля в отношении каждого гражданина провели обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Все пассажиры чувствовали себя удовлетворительно, признаков инфекционных заболеваний не выявлено.

После пресечения границы граждане Украины на белорусских автобусах в сопровождении сотрудников ГАИ по автомагистралям были доставлены в пункт пропуска «Новая Гута» (с украинской стороны «Новые Яриловичи»). Там они прошли аналогичные виды контроля, о чем установленным порядком была проинформирована украинская сторона.

https://grodnonews.by

 
 
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Как сообщили в Госпогранкомитете, вчера от литовских пограничников поступила информация о следовании к белорусской границе граждан Украины, которые...
 
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