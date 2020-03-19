|
Белорусские пограничники помогли 72 украинцам, возвращающимся из Франции, оперативно пересечь границу, чтобы быстрее вернуться домой
19.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Как сообщили в Госпогранкомитете, вчера от литовских пограничников
Белорусские пограничники во взаимодействии с литовскими коллегами оперативно оформили 72 иностранца в пунктах пропуска «Мядининкай» – «Каменный Лог».
В белорусском пункте пропуска «Каменный Лог» для оформления прибывших украинцев выделили отдельный канал, и во взаимодействии со службой санитарно-карантинного контроля в отношении каждого гражданина провели обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Все пассажиры чувствовали себя удовлетворительно, признаков инфекционных заболеваний не выявлено.
После пресечения границы граждане Украины на белорусских автобусах в сопровождении сотрудников ГАИ по автомагистралям были доставлены в пункт пропуска «Новая Гута» (с украинской стороны «Новые Яриловичи»). Там они прошли аналогичные виды контроля, о чем установленным порядком была проинформирована украинская сторона.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские пограничники помогли 72 украинцам, возвращающимся из Франции, оперативно пересечь границу, чтобы быстрее вернуться домой
Как сообщили в Госпогранкомитете, вчера от литовских пограничников поступила информация о следовании к белорусской границе граждан Украины, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)