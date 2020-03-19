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Брестчанка рассказала, как ей поставили ОРВИ, но она всё равно самоизолировалась

19.03.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Нам рассказывают много историй. Одну мы решили опубликовать. Можете присылать свои в комментариях или в контакты.

Брестчанка рассказала, как ей поставили ОРВИ, но она всё равно самоизолировалась

Могу поделиться анонимной информацией, как у нас работают медики. Сдавала "анализ", температура два дня, горло, насморк с выходных (+ последние полтора месяца была часто в Германии и Польше). В лаборатории анализ не дали на руки, отправили к врачу. Врач очень "уговаривала" лечь в инфекцонку. Я спросила, что с анализом? — ОРВИ.

 — Так если ОРВИ, зачем в инфекцию? Я физически не могу лечь в больницу, у меня ребенок один дома.

Ответ - ребенка на карантин с вами в один бокс.

— Так если у меня ОРВИ, я тогда могу и не идти в больницу?

— Можете, пишите отказ.

Анализ крови, за который я заплатила, получила от руки заполненные показатели с пометкой "копия". Оригинал у врача.

Так что я с мелким на самоизоляции. Вот так вот у нас нет вируса.

Состояние не сильно плохое, единственное, что тахикардия прихватывает временами, чего никогда не было, и горло "горит".

Всё на совести тех, кто ставит ОРВИ и не говорит ничего людям. Просто пусть каждый сам о себе заботится, я так понимаю, что диагноз ставят со средней тяжестью, а лёгкую степень даже не фиксируют.

 
 
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  Нам рассказывают много историй. Одну мы решили опубликовать. Можете присылать свои в комментариях или в контакты. Могу поделиться анонимной информацией, как у...
 
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