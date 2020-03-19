|
На следующей неделе в Слуцке пройдёт электронная ярмарка вакансий
19.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В среду, 25 марта, с 10:00 до 15:00 в Слуцком районе пройдёт очередная электронная ярмарка вакансий - с участием трёх предприятий. Об этом
Свои вакансии предоставят:
Участие в электронной ярмарке вакансий обеспечивается на единой информационной площадке
Справочную информацию о порядке проведения этого мероприятия можно получить в отделе занятости населения по адресу: г. Слуцк, ул.Ленина, 134 или по телефону: 2-55-26.
Всегда свежие вакансии вы можете посмотреть в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 марта с 10:00 до 15:00 в Слуцком районе пройдёт очередная электронная ярмарка вакансий - с участием трёх предприятий. Об этом сообщается на сайте Слуцкого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)