На следующей неделе в Слуцке пройдёт электронная ярмарка вакансий

Источник материала: Слуцк Город

В среду, 25 марта, с 10:00 до 15:00 в Слуцком районе пройдёт очередная электронная ярмарка вакансий - с участием трёх предприятий. Об этом сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

Свои вакансии предоставят:

ДСУП «ПМК № 226» УП Минскоблсельстрой»;

ДСУП «СПМК № 98» УП Минскоблсельстрой»;

филиала ОАО « ВОЛАТАВТО » .

Участие в электронной ярмарке вакансий обеспечивается на единой информационной площадке e-vacancy.by .

Справочную информацию о порядке проведения этого мероприятия можно получить в отделе занятости населения по адресу: г. Слуцк, ул.Ленина, 134 или по телефону: 2-55-26.

Всегда свежие вакансии вы можете посмотреть в объявлениях на сайте SlutskGorod.



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