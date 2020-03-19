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На следующей неделе в Слуцке пройдёт электронная ярмарка вакансий

19.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В среду, 25 марта, с 10:00 до 15:00 в Слуцком районе пройдёт очередная электронная ярмарка вакансий - с участием трёх предприятий. Об этом сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

Свои вакансии предоставят:

  • ДСУП «ПМК № 226» УП Минскоблсельстрой»;
  • ДСУП «СПМК № 98» УП Минскоблсельстрой»;
  • филиала ОАО «ВОЛАТАВТО».

Участие в электронной ярмарке вакансий обеспечивается на единой информационной площадке e-vacancy.by.

Справочную информацию о порядке проведения этого мероприятия можно получить в отделе занятости населения по адресу: г. Слуцк, ул.Ленина, 134 или по телефону: 2-55-26.

Всегда свежие вакансии вы можете посмотреть в объявлениях на сайте SlutskGorod.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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25 марта с 10:00 до 15:00 в Слуцком районе пройдёт очередная электронная ярмарка вакансий - с участием трёх предприятий. Об этом сообщается на сайте Слуцкого...
 
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