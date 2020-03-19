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«Подруга написала моему мужу: «Приезжай, будем заниматься любовью». Психолог отвечает читательнице

19.03.2020 12:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автор письма пишет о том, что муж изменял ей с общей подругой на протяжении долгого времени — девушка забеременела. Несмотря на то, что отношения на стороне уже разорваны и муж хочет сохранить семью, наша читательница не может успокоиться и жить дальше так, как прежде. Что делать в непростой ситуации, рассказывает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждём ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».


— Мы с мужем вместе 8 лет. Познакомились совсем молодыми, когда поступили в один университет. Практически сразу стали жить вместе, взяли кота из приюта, который до сих пор с нами. Всегда помогали друг другу и поддерживали. После университета поженились. Семьи наши хорошо поладили, меня приняли в семью мужа как родную, также и мои родители приняли моего избранника.

Два года прошло со свадьбы, но они были очень непростые. Мы продолжили обучение в ординатуре. Я параллельно работала практически на износ, а супруг играл в игры на компьютере с друзьями и со временем перестал посещать учебу. Из-за этого мы часто ссорились. Я ожидала поддержки, заботы, но он перестал замечать, когда я прихожу домой и когда ухожу. И я пустила все на самотек.

После ординатуры мы должны были переехать в другой город. Я просто ждала переезд с надеждой, что все изменится. Потому что в последний год все мои попытки что- то наладить были тщетны.

У нас была большая дружная компания, душой которой был мой муж. В нашей компании была одинокая дама, которую мы знали с первого курса. Она всегда училась на отлично и при необходимости могла без угрызений совести пойти «по головам», оправдывая себя всяческими способами. После учебы это как-то позабылось. Я позвала ее к нам на новый год, потому что пожалела: та рассказывала, какая она одинокая и как ей грустно от того, что ее обманул и бросил наш друг. Я сама привела ее в свой дом и в компанию.

Последующие месяцы она всегда была рядом. Играла с мужем и его друзьями в игры онлайн, приходила к нам смотреть фильмы и сериалы, все пирушки, прогулки, походы в кафе компанией, выезды с палатками. Она всегда была рядом. С какого-то момента она начала вести себя вульгарно и высокомерно. Я просто терпела ее поведение, время от времени высказывая это мужу. Но через несколько месяцев мы должны были переехать, и я просто ждала этого. На поезд нас провожали родители мужа, все друзья, и, естественно, она. Мы переехали, устроились на работу, нашли жилье и начали понемногу обустраивать свой быт. Много времени были вместе, постоянно общались. Мне казалось, что все начало налаживаться.

Но как-то в выходные я очень рано проснулась и хотела посмотреть время на телефоне. У нас с мужем одинаковые телефоны, я взяла его телефон на автомате и увидела сообщения от нее: «Люблю, скучаю, приезжай поскорее, будем ласкать друг друга и заниматься любовью». Шок. Паника. Я сразу его разбудила. Муж проснулся, сел на кровать и сказал: «Я давно хотел тебе рассказать». И понеслось.


Мой мир рухнул. Как поверить, что человек, которому ты бесконечно доверял, любил, принимал все его недостатки, тебя предал. Что единственный женатый парень в компании мог связаться с этой дамой. Страх, растерянность, боль, обида, злоба. Меня сразу стошнило. Я не понимала, что происходит, что я делаю. Я начала звонить ей.

Не знаю зачем, но я вообще плохо понимаю, что происходит. Муж мне все рассказал. Оказалось, что уже в ночь с 1-го на 2-е января, под утро, когда я ушла спать, она влезла в штаны к моему мужу прямо у меня на кухне. А я мирно спала в комнате. Мне было так мерзко и противно, что это трудно передать словами. Потом они пару месяцев не общались, якобы мужу было стыдно. А затем встречи возобновились 1−2 раза в месяц, он сам стал к ней ездить. А она продолжала ходить ко мне домой и со мной общаться. Очень подло и лицемерно с их стороны. Потом секс по дружбе перешел на новый уровень, и та начала говорить, что любит. Муж якобы решил все завершить. Но выяснилось, что дама забеременела и вынуждала его не переезжать.

Когда все выяснилось, я начала анализировать последний год моей жизни. Стало ясно, почему все попытки наладить отношения с мужем были тщетны. Что когда она хвастала новым бельем, оно было куплено для моего мужа. Что когда они были в бане на моем дне рождения (а все уже ушли в дом), они явно не беседовали. Что ему нравилось иметь обеих баб рядом, атмосфера азарта и интриги.

Я потеряла уважение к мужу как к мужчине. Теперь он казался слабым, мерзким, некрасивым, подлым.

Перед отъездом я подарила ей свои серебряные сережки и сказала, мол, от нас с мужем. Перед тем как все выяснилось, он отправил за мой счет, при мне, с моей кредитной карты, ей букет на день рождения, мол, мы же друзья.

Стало ясно, почему она не пила в кафе и у нас дома, когда мы отмечали отъезд. Что когда она провожала нас на поезд, то ждала уже его возвращения, будучи беременной. А я не смогла. За год до этого у меня был выкидыш. Мы тяжело переживали этот период. Она знала, что это подорвало наши отношения, и думала, что так можно заполучить себе моего мужа. Все это было так больно и страшно.

Когда все выяснилось, она сразу перезвонила мужу. Он поставил на громкую связь и сказал, что все было ошибкой, что даже если мы разведемся, то к ней точно никогда не поедет. Она назвала себя дурочкой, что напридумывала себе счастливые отношения и плакала. Все общие друзья от нее отвернулись, ребенка она потеряла — по крайней мере так говорит.

Но мне от этого не легче. Месяц прошел на автопилоте. Мы с мужем много разговаривали. Я спрашивала его, почему он не ушел. Полюбил другую — уйди. Так было бы честно. Но он отвечал, что не любил ее и что не мог и не хотел уходить. Что все должно было закончиться переездом и никогда не всплыть. Что жил в стрессе, не знал, что делать, и просто выжидал.


Прошло 1,5 месяца. Буря в душе немного поутихла, но я до сих пор просыпаюсь и засыпаю с ее образом. Говорю ей, что думаю, пока мою волосы, иду на работу, покупаю продукты. Никак не могу избавиться от нее. Мне снится, что я тащу ее за волосы из квартиры в подъезд и никак не могу выгнать. Муж заблокировал ее номер и удалил из всех соцсетей, отказался от игр на компьютере, с головой ушел в работу и даже подработки. Неделю, что мы были порознь (жил у друга), приходил каждый день и занимался уборкой, готовил еду. Потом сам переехал домой. Кот этому безумно радовался.

Мы очень много разговариваем о том, как так могло произойти, как мы пришли к этому. Обо всем разговариваем. Я вижу, что ему тоже очень больно и что он тоже страдает, особенно когда видит, как плохо мне. Говорит, что сейчас понял, как сильно меня любит и боится потерять. Что все люди совершают ошибки и имеют право на второй шанс.

Я понимаю это, но здравый смысл говорит, что если человек предал, то ему нельзя больше доверять. Я уже реже думаю о разводе, но как семья может жить без доверия? Периодически охватывает страх, что все повторится, что у него в голове появится галочка «прокатило». Я очень стараюсь верить в его искренность, не устраивать истерики, чтобы не спугнуть его старания. Но в глубине души уверена, что такие отношения нужно рвать на корню. Так и катаюсь, как на качелях, от любви до развода. И никак не могу понять, что же мне делать.

Комментарий психолога:

Янина Коновко, психолог «Центра успешных отношений»


— Вы прожили очень сложный период: предательство, измена, обман близкого человека.

Уже то, что вы сейчас вместе, говорит о том, что вы очень сильный человек, вы пытаетесь справиться, простить, переосмыслить и жить дальше. Надо понимать, что быстро это не произойдет. Около года будет проходить восстановление. Кому-то требуется меньше времени, кому-то больше.

Насчет «галочки» в его голове, что так можно будет и дальше поступать с вами, — это необязательно.

Если муж осознал свою ошибку, чувствует вину, пытается все наладить и исправить, то вы ему, безусловно, дороги, и максимальное осознание у него пришло тогда, когда он был близок к тому, чтобы вас потерять.

Конечно, грустно, что он не понимал этого сразу. Но в моей практике немало случаев, когда супруги пережили измену, простили друг друга и много лет живут вместе дальше.

Жизнь и все годы ваших отношений — это больше, чем измена. Вы сейчас оба проживаете очень сложный период, но если вы сможете вместе его пройти — это сплотит вас и все остальные трудности в будущем будут казаться мелкими.

Это колоссальный опыт. Важно не сломаться.

Очень хорошо, что вы много разговариваете. Но вектор разговора лучше переводить с прошлого на будущее: что-то планировать вместе, обсуждать текущие дела, потому что бесконечные разговоры о том, что было и почему все так произошло, только ранят и забирают ваши силы.

Как бы ни было, я бы вам порекомендовала обратиться к психотерапевту за медикаментозной помощью на текущий период, а также к психологу.

Нужен сторонний человек, специалист, который сможет объективно вас поддерживать, не скатываясь ни в сторону разрыва отношений, ни в сторону «забудь — живи дальше».

Забыть это невозможно, но можно сделать выводы, стать опытнее, мудрее и сильнее.

 
 
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Автор письма пишет о том, что муж изменял ей с общей подругой на протяжении долгого времени - девушка забеременела. Несмотря на то, что отношения на стороне уже...
 
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