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Атомные подлодки России прослужат вдвое дольше предусмотренного

19.03.2020 12:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Срок службы атомных подводных лодок (АПЛ) проектов 971 и 949 увеличится почти вдвое вследствие своевременного и рационального подхода к ремонту, сообщил «Красной звезде» главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов, пишет Lenta.ru.


Фото: wikipedia.org

«Будем продолжать ремонт в различных объемах атомных подводных лодок и модернизацию. Будут вестись работы в отношении проектов 667 БДРМ, 971, 949. Отмечу, что в результате такого рационального и логичного подхода к подводному судоремонту, практически вдвое будет увеличен срок службы атомных подводных лодок проектов 971 и 949», — сказал главком.

Евменов добавил, что в апреле АПЛ «Вепрь» проекта 971 вернется после ремонта в состав ВМФ.

В январе в издании The National Interest обратили внимание на два основных обстоятельства, указывающих на вымирание российского подводного флота, — активный выход из эксплуатации старых субмарин и недостаточный выпуск новых.

В мае 2019 года в блоге navy_korabel на Live Journal обратили внимание на то, что в России за последние шесть лет «растаяли» восемь атомных подводных лодок.

 
 
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Основные многоцелевые субмарины пройдут ремонт и модернизацию.
 
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