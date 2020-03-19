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На выходных ГАИ проведёт усиленную отработку трассы Р23. И установят новую «камеру»
19.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
УГАИ Минской области провело анализ ДТП, сопутствующей причиной которых явилось нарушение водителями установленной скорости движения.
В связи с этим принято решение об установке в местах концентрации ДТП мобильных датчиков контроля скорости на период с с 19 марта по 12 апреля:
Кроме этого 20-22 марта сотрудники ГАИ проведут массированную отработку автодороги Р-23 Минск-Микашевичи на территории Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов. Инспекторы будут выявлять грубые нарушения правил дорожного движения, а также проводить профилактическую работу с пешеходами, велосипедистами и возчиками.
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УГАИ Минской области провело анализ ДТП, сопутствующей причиной которых явилось нарушение водителями установленной скорости движения.
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