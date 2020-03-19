На выходных ГАИ проведёт усиленную отработку трассы Р23. И установят новую «камеру»

Источник материала: Слуцк Город





УГАИ Минской области провело анализ ДТП, сопутствующей причиной которых явилось нарушение водителями установленной скорости движения.

В связи с этим принято решение об установке в местах концентрации ДТП мобильных датчиков контроля скорости на период с с 19 марта по 12 апреля:

Автомобильная дорога М-4 Минск-Могилев (направление измерения на г.Могилев), 28 км 630 м, ограничение скорости для всех видов транспортных средств – 90 км/ч.

Автомобильная дорога Р-43 граница Российской Федерации-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи, (д. Туча Клецкого района) 418 км 900 м, ограничение скорости для всех видов транспортных средств – 60 км/ч.

Автомобильная дорога Р-23 Минск-Микашевичи, 58 км 600 м (недалеко от границы Слуцкого и Узденского районов), ограничение скорости для легковых – 100 км/ч, грузовых – 70 км/ч, автобусов и мотоциклов - 90 км/ч.

После мониторинга работы вышеуказанных технических средств будет дана оценка эффективности предпринимаемых мер и принято решение о необходимости проведения дальнейшей профилактики.

Кроме этого 20-22 марта сотрудники ГАИ проведут массированную отработку автодороги Р-23 Минск-Микашевичи на территории Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов. Инспекторы будут выявлять грубые нарушения правил дорожного движения, а также проводить профилактическую работу с пешеходами, велосипедистами и возчиками.