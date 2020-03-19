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22 марта − День охраны водных ресурсов

19.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

       Водные ресурсы являются одним из ключевых элементов устойчивого развития, имеющим огромное значение для его социальных, экономических и экологических аспектов.
В Могилевской области имеется 46 месторождений пресных подземных вод, из которых 34 эксплуатируется. Эксплуатационные запасы подземных вод составляют 781,48 тыс. м 3 /сут., из которых 639,38 тыс. м 3 /сут. используются.
На территории области протекает 539 водотоков (407 рек, 65 каналов, 67 ручьев), 120 озер, 18 водохранилищ, 358 прудов, 257 родников.
Для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд используется только артезианская вода. За последние годы сократилось количество забираемой воды из подземных источников, а также количество сбрасываемых сточных вод в водные объекты.
Потребление питьевой воды на душу населения в республике составляет 141 л/сутки, в странах Европы (120-150 л/сутки). Именно поэтому природоохранная политика государства направлена на обеспечение в первую очередь  рационального использования артезианской воды питьевого качества, снижения количества сбрасываемых в водные объекты загрязняющих веществ.
Отведение сточных вод в водные объекты допускается только при условии их очистки водопользователем до пределов, предусмотренных разрешениями на специальное водопользование, поэтому каждое предприятие, осуществляющее сброс сточных вод в окружающую среду, состоит на учете в облкомприроды. В соответствии с разрешениями на
специальное водопользование предприятиям устанавливается лимит сброса, определяются предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах.
За несоблюдение установленных условий сброса предъявляются административные штрафные санкции. При установлении факта загрязнения водного объекта законом предусмотрен механизм взыскания нанесенного природной среде ущерба.

22 марта − День охраны водных ресурсов

Осиповичская районная инспекция природных ресурсов и охраны
окружающей среды

 
 
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