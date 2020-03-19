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Смертельная красота. Чем так опасно растение волчеягодник?

19.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Смертельная красота. Чем так опасно растение волчеягодник?

Одним из первых растений в лесу, зацветающих ранней весной, является волчеягодник обыкновенный. Особенность этого кустарника в том, что он цветет до распустения листьев.

Волчеягодник ранней весной сразу выделяется на фоне других растений. Его цветок – некрупные, нежно-розовые, душистые, яркие и ароматные, – сразу привлекают внимание. Поэтому многие так и норовят сорвать пару веточек, рассказывают в научном отделе Нацпарка «Беловежская пуща».

– Не только цветы, но и все части растения (особенно плоды) содержат ядовитые вещества – дитерпеноиды мезереин и дафнетоксин. Эти соединения оказывают сильное раздражающее действие на кожу и слизистые, способствуют ломкости сосудов и вызывают повышенную кровоточивость, проявляют мутагенные свойства.

Отравление чаще всего наступает при поедании ягод, жевании коры, контакте сока растения с кожей. Даже вдыхание аромата этих красивых цветов способно вызвать у человека головную боль. Поэтому наблюдать за волчеягодником лучше со стороны.

Такая смертельная опасность волчеягодника нашла свое отражение и в народных названиях – волчник, волчье лыко, волчий перец, волчий плющ, волчья ягода, чертов обгрызок, чертова борода, чертогрыз и еще целый ряд наименований. Даже научное название волчеягодника подчеркивает его двойственную природу, – красоту и опасность, – и происходит от греческого имени прекрасной нимфы Дафны и латинского слова mezereum, что можно перевести как «смертельный».

Волчеягодник обыкновенный в Беловежской пуще встречается довольно часто в составе подлеска смешанных и лиственных лесов. Однако нужно отметить, что он, как правило, небольшой по размеру – до 1 метра высотой. При полевых ботанический исследованиях в Ясеньском лесничестве был обнаружен необычайно крупный экземпляр волчьего лыка, похожий скорее на раскидистое карликовое деревце, сплошь усыпанное розовыми цветками.

#природа и экология
Служба информации «ГП»
Фото: npbp.by

 
 
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Одним из первых растений в лесу, зацветающих ранней весной, является волчеягодник обыкновенный. Особенность этого кустарника в том, что он цветет
 
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