|
В Пружанском районе водителю Mercedes стало плохо за рулем, он снес знак и вылетел в кювет
Источник материала: Tut.by
Легковушка вылетела в кювет в Пружанском районе, пострадала пассажирка. Об этом
Авария произошла 18 марта, около 09.25. По предварительной информации, 52-летний водитель Mercedes при выезде из деревни Лежайка из-за резкого ухудшения самочувствия потерял управление автомобилем, снес дорожный знак и вылетел в кювет.
В результате ДТП 45-летняя пассажирка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, с травмами была доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой. Известно, что она была пристегнута ремнем безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 18 марта, около 09.25, в деревне Лежайка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)