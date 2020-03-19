В Пружанском районе водителю Mercedes стало плохо за рулем, он снес знак и вылетел в кювет

Источник материала: Tut.by

Легковушка вылетела в кювет в Пружанском районе, пострадала пассажирка. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 18 марта, около 09.25. По предварительной информации, 52-летний водитель Mercedes при выезде из деревни Лежайка из-за резкого ухудшения самочувствия потерял управление автомобилем, снес дорожный знак и вылетел в кювет.





В результате ДТП 45-летняя пассажирка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, с травмами была доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой. Известно, что она была пристегнута ремнем безопасности.