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На дно Марианской впадины опустят туристов

19.03.2020 11:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Уникальное путешествие на дно Марианской впадины, которое займет целых 8 суток, запланировано на июнь 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дно Марианской впадины опустят туристов

Трое участников экспедиции опустятся на глубину почти 11 тысяч метров в подводной лодке, изготовленной из титанового сплава толщиной 90 миллиметров. Туристы смогут понаблюдать за работой исследователей и, конечно, за жизнью в самом глубоком из известных на Земле океаническом желобе.

На дно Марианской впадины опустят туристов

Приключение обойдется недешево: участникам необходимо будет заплатить от 100 до 200 тысяч долларов, то есть от 248 000 до 496 000 белорусских рублей.

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Уникальное путешествие на дно Марианской впадины, которое займет целых 8 суток, запланировано на июнь 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трое...
 
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