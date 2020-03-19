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Oops! ВТБ передумал вводить лимит на валютно-обменные операции по карточкам

19.03.2020 12:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «Банк ВТБ (Беларусь)» сообщило о введении лимитов на валютно-обменные операции по картам, эмитированным банком.

Они должны были вступить в силу с 12:00 19 марта, о чем сообщалось на сайте учреждения. Сейчас эта информация удалена, но у нас есть скриншот




Отмену лимитов Нашей ниве подтвердили в банке
 
 
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ОАО «Банк ВТБ (Беларусь)» сообщило о введении лимитов на валютно-обменные операции по картам, эмитированным банком.
 
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