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Oops! ВТБ передумал вводить лимит на валютно-обменные операции по карточкам
Источник материала: Партизан
ОАО «Банк ВТБ (Беларусь)» сообщило о введении лимитов на валютно-обменные операции по картам, эмитированным банком.
Они должны были вступить в силу с 12:00 19 марта, о чем сообщалось на
Отмену лимитов
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ОАО «Банк ВТБ (Беларусь)» сообщило о введении лимитов на валютно-обменные операции по картам, эмитированным банком.
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