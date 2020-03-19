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Белорусские аптеки просят заказывать лекарства через интернет

19.03.2020 12:57 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пока в России запускают доставку безрецептурных лекарств, в Беларуси крупнейшие аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» объединились и запустили единую сеть онлайн-заказов с доставкой лекарств в ближайшую к пользователю аптеку. Онлайн-бронирование заработало почти во всех городах страны.

Более 316 аптек по всей стране превратят в пункты выдачи онлайн-заказов лекарств, медицинских товаров и техники. Тем самым белорусские фармацевты и провизоры планируют повысить безопасность покупателей.

«Чтобы сократить перемещение людей по городу, мы предлагаем выбрать любую ближайшую аптеку обеих сетей. В целях безопасности покупателю не потребуется подстраиваться и ехать в ту аптеку, где есть нужные лекарства. Заказ доставят в ближайшую, чтобы сократить риски для его здоровья, – рассказывают в ADEL. – Электронная система автоматически сформирует карточку заказа при онлайн-бронировании – провизору останется только нажать на кнопку, чтобы пробить чек. В большинстве аптек выделены специальные кассы для оплаты броней».

Рассчитывают, что это в среднем в три раза повысит скорость расчётов за онлайн-заказ и тем самым втрое сократит время пребывания в аптеке . Покупателю потребуется от 30 секунд в обычное время и до 2 минут в пиковые часы.

Технология называется «Click & Collect» и популярна на Западе. Система бронирования встроена в сайт аптечной сети ADEL. После наполнения виртуальной корзины можно выбрать ближайшую аптеку на карте.

Так как в основной группе риска старшее поколение, для них предусмотрено бронирование по телефону. Во время разговора провизор выяснит местоположение покупателя и даже согласует время прибытия в аптеку. Сотрудник аптеки будет ожидать у специально выделенной кассы.

«При бронировании мы просим покупателей в случае наличного расчёта заранее готовить сумму без сдачи. Считаем это ответственным отношением к себе и к окружающим. Особенно это важно, если в аптеку пришел пожилой человек, находящийся в группе риска. Его безопасность в том числе зависит от скорости обслуживания и времени пребывания в замкнутом помещении», - отмечают в аптеке.

Белорусское законодательство запрещает доставку лекарств на дом. В случае легализации рынка в аптечной сети отвечают, что готовы запустить собственные сервисы доставки.

«Превратить аптеки в пункты выдачи онлайн-броней – решение, отвечающее требованиям времени, и мы продолжим развивать этот сервис в дальнейшем. В то же время все аптеки продолжат обслуживание в стандартном режиме. В торговых залах выполняются необходимые санитарно-гигиенические требования, сотрудники обеспечены всеми средствами защиты, а также несколько раз в день проходят температурные тесты», – поясняют провизоры.

 
 
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Пока в России запускают доставку безрецептурных лекарств, в Беларуси крупнейшие аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» объединились и запустили единую сеть...
 
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