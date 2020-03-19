Источник материала: Пинский Вестник

В филиале «Детская поликлиника» организовано консультирование в «Viber» номер 8-029-156-07-93.

По данному номеру Вы можете оставить свою заявку на оформление «Выписки из медицинских документов» или «Справки», так же получить другую консультацию.

При заявке обязательно указать:

- Фамилию Имя Отчество ребенка полностью;

- дату рождения ребенка;

- адрес проживания;

- цель выдачи документа;

- контактные данные для связи с Вами: телефон или E-mail).

Администрация поликлиники