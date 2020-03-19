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﻿В филиале «Детская поликлиника» организовано консультирование ﻿в «Viber»

19.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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В филиале «Детская поликлиника» организовано консультирование в «Viber» номер 8-029-156-07-93.

По данному номеру Вы можете оставить свою заявку на оформление «Выписки из медицинских документов» или «Справки», так же получить другую консультацию.

При заявке обязательно указать:

       - Фамилию Имя Отчество ребенка полностью;

         - дату рождения ребенка;

        - адрес проживания;

        - цель выдачи документа;

         - контактные данные для связи с Вами: телефон или E-mail).

Администрация поликлиники

 
 
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В филиале «Детская поликлиника» организовано консультирование в «Viber» номер 8-029-156-07-93. По данному номеру Вы можете оставить свою заявку на оформление...
 
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