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В филиале «Детская поликлиника» организовано консультирование в «Viber»
19.03.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
В филиале «Детская поликлиника» организовано консультирование в «Viber» номер 8-029-156-07-93.
По данному номеру Вы можете оставить свою заявку на оформление «Выписки из медицинских документов» или «Справки», так же получить другую консультацию.
При заявке обязательно указать:
- Фамилию Имя Отчество ребенка полностью;
- дату рождения ребенка;
- адрес проживания;
- цель выдачи документа;
- контактные данные для связи с Вами: телефон или E-mail).
Администрация поликлиники
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В филиале «Детская поликлиника» организовано консультирование в «Viber» номер 8-029-156-07-93. По данному номеру Вы можете оставить свою заявку на оформление...
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