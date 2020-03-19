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Житель Барановичского района под предлогом продажи билетов на концерты присвоил Br3,5 тыс.

19.03.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Барановичского района выманивал деньги под предлогом продажи билетов на концерты. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование этого многоэпизодного уголовного дела, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Житель Барановичского района под предлогом продажи билетов на концерты присвоил Br3,5 тыс.

С июня по октябрь 2019 года 21-летний сельчанин размещал в группах в социальных сетях и на торговых интернет-площадках объявления о продаже им билетов на концерты известных исполнителей, таких как Макс Корж, "Руки Вверх!", "Океан Ельзи" и "Ленинград". Потерпевшие переводили на карт-счет молодого человека аванс. Однако, получая деньги, он своих обязательств не выполнял, поскольку билетов на концерты у него не было.

Установлено 40 эпизодов противоправных действий. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более Br3,5 тыс.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч.2 ст.209 (мошенничество) УК. Он заключен под стражу. Известно, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за присвоение денег из кассы магазина, в котором работал. Во время расследования эпизодов мошенничества были допрошены обвиняемый, потерпевшие изо всех регионов республики, более 20 свидетелей. Проведены очные ставки, обыски и осмотры.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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  Житель Барановичского района выманивал деньги под предлогом продажи билетов на концерты. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило...
 
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