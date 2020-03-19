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Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.

19.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


10 марта 2020 13:24 2310

Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

В «Зимнем саду» Дворца культуры города Солигорска 7 марта открылась новая персональная выставка. Называется она «Черно-белая весна», автор работ — солигорчанин Андрей Моисеенко.

Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.

По профессии он художник-оформитель, много лет работает на участке полиграфических услуг информационно-вычислительного центра стройтреста № 3. В 2003 году Андрей Моисеенко закончил Могилевский государственный колледж искусств по специальности «художник, мастер-преподаватель декоративно-прикладного искусства» и переехал в Солигорск. Еще во время учебы Андрей выбрал для творчества графику.И следует отметить, что ранние графические рабо ты автора представлены в коллекционном собрании посольства Беларуси в Лондоне, неоднократно выставлялись в Хагене и Дрездене (Германия).

Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.
Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.
Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.

На выставке «Черно-белая весна» все картины наоборот. Как это? Очень просто! Вместо белого фона — темный, а изображения на нем прорисованы белой гуашью. Андрей Моисеенко будто бы ищет себя в этой ирреальной весне, необычно пытаясь прочувствовать себя и то, что вокруг. И каждый, кто смотрит на работы, может отыскать в них что-то близкое себе. Художник экспериментирует, ищет свои формы, использует всевозможные техники. В черно-белое вплетаются красный и желтый, даже скорее, золотистый, цвета.

По мнению автора, его работы — не для всех, доступны далеко не каждому зрителю. В графике нет широких мазков, она лишена буйства цветов, требует четкости линий… При этом Андрей Моисеенко не сторонник рисовать что-то очевидное, он рисует эмоции. Это сложно, но и оригинально.

Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.
Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.
Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.
Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.
Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.

Хотя Андрей Моисеенко много лет живет в Солигорске и это его первая выставка, имя художника хорошо знакомо интеллигентной публике. Много чего в творческой копилке этого человека. Не раз Андрей Моисеенко участвовал в творческих конкурсах, где представлял свои графические работы.

Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.
Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.
Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.
Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.

Например, на конкурсе «Новые имена Беларуси» в 2016 году Андрей стал одним из его победителей в номинации декоративно-прикладное искусство в республиканском этапе. Тогда автор представил на кон курс серию графических работ по мотивам повести «Дикая охота короля Стаха» Владимира Короткевича, которую приурочил к 85-летию со дня рождения белорусского писателя.

Позднее, в августе 2019 года художник представил персональную выставку из серии работ «Живая графика».

Кроме того, Андрей уже успел попробовать себя в качестве иллюстратора — вышло в свет три сборника книг «Заповедник сказок», где среди иллюстраций самых различных авторов можно найти и работы солигорчанина.

Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.
Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.
Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.

Напоминаем, что выставка «Черно-белая весна» — первая выставка художника в Солигорске. Увидеть работы Андрея Моисеенко можно до 27 апреля 2020 года.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото – Эдуард КИДЯЕВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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10 марта 2020 13:24 2310 Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка...
 
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