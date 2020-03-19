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Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.
19.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 марта 2020 13:24 2310
Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко.
В «Зимнем саду» Дворца культуры города Солигорска 7 марта открылась новая персональная выставка. Называется она «Черно-белая весна», автор работ — солигорчанин Андрей Моисеенко.
По профессии он художник-оформитель, много лет работает на участке полиграфических услуг информационно-вычислительного центра стройтреста № 3. В 2003 году Андрей Моисеенко закончил Могилевский государственный колледж искусств по специальности «художник, мастер-преподаватель декоративно-прикладного искусства» и переехал в Солигорск. Еще во время учебы Андрей выбрал для творчества графику.И следует отметить, что ранние графические рабо ты автора представлены в коллекционном собрании посольства Беларуси в Лондоне, неоднократно выставлялись в Хагене и Дрездене (Германия).
На выставке «Черно-белая весна» все картины наоборот. Как это? Очень просто! Вместо белого фона — темный, а изображения на нем прорисованы белой гуашью. Андрей Моисеенко будто бы ищет себя в этой ирреальной весне, необычно пытаясь прочувствовать себя и то, что вокруг. И каждый, кто смотрит на работы, может отыскать в них что-то близкое себе. Художник экспериментирует, ищет свои формы, использует всевозможные техники. В черно-белое вплетаются красный и желтый, даже скорее, золотистый, цвета.
Хотя Андрей Моисеенко много лет живет в Солигорске и это его первая выставка, имя художника хорошо знакомо интеллигентной публике. Много чего в творческой копилке этого человека. Не раз Андрей Моисеенко участвовал в творческих конкурсах, где представлял свои графические работы.
Например, на конкурсе «Новые имена Беларуси» в 2016 году Андрей стал одним из его победителей в номинации декоративно-прикладное искусство в республиканском этапе. Тогда автор представил на кон курс серию графических работ по мотивам повести «Дикая охота короля Стаха» Владимира Короткевича, которую приурочил к 85-летию со дня рождения белорусского писателя.
Напоминаем, что выставка «Черно-белая весна» — первая выставка художника в Солигорске. Увидеть работы Андрея Моисеенко можно до 27 апреля 2020 года.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото – Эдуард КИДЯЕВ.
©Информационный отдел
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10 марта 2020 13:24 2310 Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка...
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