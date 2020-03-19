Источник материала: Soligorsk News



Во Дворце культуры г. Солигорска проходит выставка художника Андрея Моисеенко. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

В «Зимнем саду» Дворца культуры города Солигорска 7 марта открылась новая персональная выставка. Называется она «Черно-белая весна», автор работ — солигорчанин Андрей Моисеенко.

По профессии он художник-оформитель, много лет работает на участке полиграфических услуг информационно-вычислительного центра стройтреста № 3. В 2003 году Андрей Моисеенко закончил Могилевский государственный колледж искусств по специальности «художник, мастер-преподаватель декоративно-прикладного искусства» и переехал в Солигорск. Еще во время учебы Андрей выбрал для творчества графику.И следует отметить, что ранние графические рабо ты автора представлены в коллекционном собрании посольства Беларуси в Лондоне, неоднократно выставлялись в Хагене и Дрездене (Германия).













На выставке «Черно-белая весна» все картины наоборот. Как это? Очень просто! Вместо белого фона — темный, а изображения на нем прорисованы белой гуашью. Андрей Моисеенко будто бы ищет себя в этой ирреальной весне, необычно пытаясь прочувствовать себя и то, что вокруг. И каждый, кто смотрит на работы, может отыскать в них что-то близкое себе. Художник экспериментирует, ищет свои формы, использует всевозможные техники. В черно-белое вплетаются красный и желтый, даже скорее, золотистый, цвета.



По мнению автора, его работы — не для всех, доступны далеко не каждому зрителю. В графике нет широких мазков, она лишена буйства цветов, требует четкости линий… При этом Андрей Моисеенко не сторонник рисовать что-то очевидное, он рисует эмоции. Это сложно, но и оригинально.























Хотя Андрей Моисеенко много лет живет в Солигорске и это его первая выставка, имя художника хорошо знакомо интеллигентной публике. Много чего в творческой копилке этого человека. Не раз Андрей Моисеенко участвовал в творческих конкурсах, где представлял свои графические работы.

















Например, на конкурсе «Новые имена Беларуси» в 2016 году Андрей стал одним из его победителей в номинации декоративно-прикладное искусство в республиканском этапе. Тогда автор представил на кон курс серию графических работ по мотивам повести «Дикая охота короля Стаха» Владимира Короткевича, которую приурочил к 85-летию со дня рождения белорусского писателя.



Позднее, в августе 2019 года художник представил персональную выставку из серии работ «Живая графика».



Кроме того, Андрей уже успел попробовать себя в качестве иллюстратора — вышло в свет три сборника книг «Заповедник сказок», где среди иллюстраций самых различных авторов можно найти и работы солигорчанина.















Напоминаем, что выставка «Черно-белая весна» — первая выставка художника в Солигорске. Увидеть работы Андрея Моисеенко можно до 27 апреля 2020 года.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото – Эдуард КИДЯЕВ.