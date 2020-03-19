Случчане приняли участие в ежегодных Гагаринских чтения в Смоленской области

Источник материала: Слуцк Город





Фотографии: nasledie-sluck.by

В период с 9 по 12 марта в городе Гагарин Смоленской области России проходили 47 Международные общественно-научные чтения, посвящённые памяти Юрия Алексеевича Гагарина, пишет сайт «Наследие Слуцкого края».

8 марта делегация из Беларуси, в состав которой входили представители из Слуцка, Червени и Смолевичей прибыла в Гагарин, а на следующий день на главной площади города Гагарин прошёл митинг, посвящённый открытию Гагаринских чтений.

10-11 марта в одном из музеев города Гагарина проходила защита проектов. Представитель от города Слуцка, учащийся 8-го класса ГУО «Гимназия №1» Бортницкий Иван защищал проект «Образовательный комплекс «Уроки из космоса о космонавтах для начальной школы» в секции «Космонавтика и молодёжь». Руководитель работы - учитель физики «Гимназии №1» Максименко Татьяна Евгеньевна.

В состав жюри входили: Виктор Михайлович Афанасьев (председатель жюри, российский космонавт, полковник, Герой Советского Союза), Вячеслав Георгиевич Довгань (советский и российский военный и учёный, генерал-майор авиации в отставке, кандидат военных наук) и Елена Алексеевна Тимошенкова (правнучка Константина Эдуардовича Циалковского).

12 марта прошло награждение участников и торжественное закрытие Гагаринских Чтений. Представителям нашей делегации были вручены медали и дипломы.







