|
МАРТ предложил ввести уведомительный принцип для реестра бытовых услуг
19.03.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
МАРТ внес в
"Министерством антимонопольного регулирования и торговли подготовлен проект указа "Об изменении Указа Президента Республики Беларусь", которым предполагается изменить подходы по наполнению государственного информационного ресурса "Реестр бытовых услуг Республики Беларусь" - ввести уведомительный принцип вместо заявительного", - сказала Алеся Абраменко.
По мнению МАРТ, это будет упрощать работу тех, кто хочет заниматься бизнесом в этой сфере. Итогом изменений также станут более простые регуляторные механизмы функционирования самого реестра.
Проект указа прошел круг согласований и внесен в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАРТ внес в правительство проект указа, которым предполагается внедрить уведомительный принцип в ведение реестра бытовых услуг. Об этом сообщила сегодня...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)