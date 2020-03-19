МАРТ предложил ввести уведомительный принцип для реестра бытовых услуг

Источник материала: Виртуальный Брест

МАРТ внес в правительство проект указа, которым предполагается внедрить уведомительный принцип в ведение реестра бытовых услуг. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алеся Абраменко, передает корреспондент БЕЛТА.





"Министерством антимонопольного регулирования и торговли подготовлен проект указа "Об изменении Указа Президента Республики Беларусь", которым предполагается изменить подходы по наполнению государственного информационного ресурса "Реестр бытовых услуг Республики Беларусь" - ввести уведомительный принцип вместо заявительного", - сказала Алеся Абраменко.

По мнению МАРТ, это будет упрощать работу тех, кто хочет заниматься бизнесом в этой сфере. Итогом изменений также станут более простые регуляторные механизмы функционирования самого реестра.

Проект указа прошел круг согласований и внесен в правительство .