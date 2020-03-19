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Юные гимнастки из Слуцка вошли в число победителей

19.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Юные гимнастки из Слуцка вошли в число победителей

С 5 по 7 марта на базе спорткомплекса «Дельфин» в Слуцке проводились Олимпийские дни молодёжи Минской области по художественной гимнастике, сообщается в группе Слуцкой СДЮШОР Вконтакте.

В соревнованиях участвовали гимнастки из спортивных школ Слуцка, Солигорска и Несвижа, а по итогам выступлений две случчанки поднялись на призовой пьедестал.

Под руководством тренера-преподавателя Ковалевской Светланы Борисовны Шиболович Виктория заняла 1 место по программе КМС (2004 г.р. и старше), а Коледа Ульяна стала третьей в программе МС (2005-2007 г.р.).

 
 
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С 5 по 7 марта на базе спорткомплекса «Дельфин» в Слуцке проводились Олимпийские дни молодёжи Минской области по художественной гимнастике, сообщается в группе...
 
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