Юные гимнастки из Слуцка вошли в число победителей

Источник материала: Слуцк Город





С 5 по 7 марта на базе спорткомплекса «Дельфин» в Слуцке проводились Олимпийские дни молодёжи Минской области по художественной гимнастике, сообщается в группе Слуцкой СДЮШОР Вконтакте.

В соревнованиях участвовали гимнастки из спортивных школ Слуцка, Солигорска и Несвижа, а по итогам выступлений две случчанки поднялись на призовой пьедестал.

Под руководством тренера-преподавателя Ковалевской Светланы Борисовны Шиболович Виктория заняла 1 место по программе КМС (2004 г.р. и старше), а Коледа Ульяна стала третьей в программе МС (2005-2007 г.р.).