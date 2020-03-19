Магазин «Океан» под шпилем. Показываем нереализованные сталинские высотки Минска

Источник материала: Tut.by

Дом с магазином «Океан» у площади Победы вполне мог быть высоткой. Да и знаменитое здание с эмблемой «МАЗ» на крыше у парка Челюскинцев мог увенчать высокий шпиль. TUT.BY нашел проекты минских высоток и расскажет, почему их так и не построили.



Фотоколлаж: TUT.BY

Сразу после войны Беларусь, как и весь СССР, была занята восстановлением разрушенных в войну городов. Жилой фонд был практически уничтожен, предприятия стояли в руинах — все это давало простор для архитектурных экспериментов. По новым планам перекраивались целые города, создавались новые архитектурные ансамбли.

Одним из символов успешного восстановления стали так называемые сталинские высотки — пышные высотные дома, которые возводились в СССР в конце 1940-х начале 1950-х.

Главным примером высотного строительства стала Москва, где за 1947−1957 годы построили семь из задуманных девяти высоток. Но кроме Москвы высотки строились и в других городах Советского Союза и его сателлитов. Например, в Варшаве за 1952−1955 годы появился Дворец культуры и науки, который до сих пор считается самым высоким зданием польской столицы. Возведение сталинских высоток планировалось и в Минске, но эти планы так и не реализовали.



Главный корпус МГУ на Воробьевых горах в Москве. Источник: wikimedia.org

Башня на Октябрьской площади

Послевоенный генеральный план Минска предполагал, что здесь появится новая главная площадь — Центральная, которую впоследствии переименовали в Октябрьскую. Разместилась она напротив Александровского сквера на месте разрушенных в войну городских кварталов. Над архитектурным решением площади трудились многие специалисты, в том числе известный по зданиям Дома правительства и Оперного театра Иосиф Лангбард, но его работу отклонили.

Уже в проектах 1945 года прослеживается желание установить на Октябрьской площади высотную доминанту. Например, московские архитекторы Колли и Трайнин предложили построить в центе Минска башню, своим видом отсылающую к колокольне на площади Сан Марко в Венеции. Их проект опубликовали в журнале «Огонек» 1945 года.

Проект застройки Октябрьской площади архитекторов Колли и Трайнина

Архитектор Соболев пошел по более простому пути и предложил возвести в белорусской столице копию башни Московского Кремля.



Проект архитектора Соболева, 1945 год. Источник: книга «Минск. Архитектура городов СССР» Осмоловского

Наиболее близким к реализации был проект архитекторов Осмоловского и Короля, которые уже плотно работали над застройкой послевоенного Минска. Можно вспомнить и известный сегодня район Осмоловки, дома в котором и проектировал Осмоловский.

По проекту Центральной площади 1948 года на месте Дворца профсоюзов должна была стоять часовая башня, увенчанная шпилем.



Макет центральной части Минска по проекту Осмоловского и Короля. Источник: книга «Минск. Архитектура городов СССР» Осмоловского



Башня из проекта Осмоловского и Короля. Источник: БГАНТД

В начале 1950-х архитекторы наконец отошли от отдельно стоящих башен и предложили возвести на Октябрьской площади самую настоящую сталинскую высотку по образцу московских.

Проект Парусникова был разработан в 1954 году, но уже в 1955 г. грянуло известное постановление «об излишествах в архитектуре» и все пышное сталинское строительство свернули.



Проект высотки на Октябрьской площади архитектора Парусникова, 1954 год. Источник: БГАНТД

Магазин «Океан» под шпилем

Послевоенная советская архитектура характеризовалась не только строительством полноразмерных высоток, но и стилизацией под них зданий поменьше. Многие жилые дома того времени украшались шпилями, имели дополнительные башенки или высотные части. Некоторые из таких построек можно было легко принять за настоящие сталинские высотки. Были такие проекты и в Минске.

Мало кто знает, но знаменитое здание с магазином «Океан» на перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова первоначально планировалось намного более высоким и пышным. Начало строительства здания совпало с уже упоминавшимся постановлением и поэтому от многих деталей пришлось отказаться, например угловую высотную часть уменьшили на пять этажей. Убедиться в этом можно, сравнив проект здания, опубликованный в журнале «Беларусь» в 1951 году, и современное фото из «Яндекс.Панорам».



Здание с магазином «Океан» сейчас



А такой проект предлагался для этого места в городе

Высотка с «Океаном» должна была стать частью архитектурного ансамбля строящейся площади Победы — об этом свидетельствует проект, опубликованный в журнале «Архитектура СССР» в начале 1950-х. Там здание на Козлова как бы завершает своей высотной частью общую композицию площади.



Перспектива застройки площади Победы в начале 1950-х

Еще одна подобная композиция могла появиться на площади Калинина.

По проекту начала 1950-х возле входа в Ботанический сад планировали поставить жилой дом с высотной частью и шпилем. Как и в случае с высоткой на Октябрьской, этот проект появился слишком поздно и его отменили еще до начала строительства.

Сегодня на том месте запланированного здания со шпилем стоит дом с эмблемой «МАЗ» на крыше.







Проект застройки площади Калинина из журнала «Архитектура СССР» и современный вид с «Яндекс. Панорам»

Высотный Минск в кино

Из-за кардинальных изменений в архитектурной жизни Советского Союза и вторичного статуса Минска как столицы союзной республики (основные средства на строительство уходили в Москву) в нашем городе к середине 1950-х не построили ни одной высотки.

Но время от времени образ нереализованного высотного Минска 1950-х проскакивает в кино. Например, в российском мюзикле «Стиляги» 2008 года, съемки которого по большей части проходили в белорусской столице, в одном из кадров с улицы Октябрьской можно увидеть сталинскую высотку примерно на месте стадиона «Динамо».



Московская высотка в центре Минска в фильме «Стиляги»

В боевике «Шпион» 2012 года, который также снимали в Минске, можно увидеть шпили высоток на фоне минских пейзажей. Например, в одном из кадров показана высотка на улице Богдановича за зданием Суворовского училища.



Кадр из фильма «Шпион»