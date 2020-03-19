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О портале коммунальной грамотности: «Там есть всё! Почему наши граждане не хотят взять этот готовый продукт бесплатный – зайти и посмотреть?»
Источник материала: СТВ
Проблемы ЖКХ обсуждали в программе
Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси:
Там есть всё! Вопрос в другом: а почему наши граждане не хотят взять вот этот готовый продукт бесплатный – зайти и посмотреть? К сожалению, все привыкли, чтобы к ним кто-то пришёл – домой, желательно, и это всё рассказал. Желательно, быстро и так, чтобы было понятно.
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О портале коммунальной грамотности: «Там есть всё! Почему наши граждане не хотят взять этот готовый продукт бесплатный – зайти и посмотреть?»
Проблемы ЖКХ обсуждали в программе «В обстановке мира». «Эти работы не видны, но подлежат оплате, поскольку выполняются». Что входит в техобслуживание дома?
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