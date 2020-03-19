Минчане требовали объяснить, кто позволил ставить памятник основателю Dana Holdings в городе: вот ответ

Источник материала: KYKY

До Мингорисполкома дошла петиция с просьбой объяснить установку памятника в Минске умершему сербскому олигарху Сретену Каричу – одному из основателей бизнес-империи BK Group, в состав которой входит компания Dana Holdings, ведущая тотальную (и весьма спорную) застройку Минска высокоплотным жильем. Рассказываем, как ответили власти.

Сперва напомним, монумент появился на улице Стефании Станюты. То есть на территории элитного коттеджного поселка у Цнянского водохранилища. Участок огражден по периметру, на въезде – шлагбаум и КПП.

Скульптура наделала много шума в соцсетях, а активисты составили электронное обращение, в котором требовали от Мингорисполкома внятного комментария: о том, кто согласовал памятник, и о том, чем он так важен и зачем вообще потребовался. Петиция набрала 1485 подписей.

Чиновники же ответили кратко: «Паведамляем, што абгрунтавання неабходнасці стварэння ў Мінску помніка С. Карычу і звестак аб дазволах на ўстаноўку дадзенага твору манументальнай скульптуры не маем», – сказано в письме из Мингорисполкома.