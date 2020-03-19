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В Пинске временно ограничен прием детей в поликлинике
19.03.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
В Пинске временно ограничен прием детей в поликлинике при повышении температуры тела у ребенка.
Просьба, при необходимости, вызывать врача на дом.
Администрация
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В Пинске временно ограничен прием детей в поликлинике при повышении температуры тела у ребенка. Просьба, при необходимости, вызывать врача на дом. ...
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