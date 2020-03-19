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«Система сгенерирует претензию». Обращение по некачественным товарам и услугам можно бесплатно составить онлайн
Источник материала: СТВ
О правах потребителей говорили в программе
Система автоматического составления претензии. Что это такое и как этим воспользоваться?
Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Кроме того, в системе предусмотрено, что если потребитель знает учетный номер плательщика, данная система проверяет еще, соответствует ли адрес, указанный в договоре, адресу действительной регистрации данного юридического лица. И если не соответстует, то система выдает действительный юридический адрес, который зарегистрирован в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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«Система сгенерирует претензию». Обращение по некачественным товарам и услугам можно бесплатно составить онлайн
О правах потребителей говорили в программе «Большой город». Система автоматического составления претензии. Что это такое и как этим воспользоваться?
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