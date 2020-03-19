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Калёнов: «С помощью хаус-мастеров удалось стоимость технического обслуживания, не повышая тарифа, довести до 100-процентного возмещения»
Источник материала: СТВ
Оправдало ли себя введение системы хаус-мастеров, обсуждали в программе
Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси:
И когда с ним начали спорить, он говорит: смотрите, вы купили автомобиль, заправили его, наняли людей, потратили деньги – ещё ничего не случилось. В бизнесе так не принято. То есть надо думать, чтобы на всём экономить. И именно конкуренция, директива Президента и другие нормативные акты, которые приняты, она и направлена на две вещи. Первое – чтобы людям жилось комфортнее, и второе – чтобы за это они платили как можно меньше. Вот, например, с помощью тех же хаус-мастеров удалось стоимость технического обслуживания, не повышая тарифа, довести до 100-процентного возмещения. Это большая работа.
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Калёнов: «С помощью хаус-мастеров удалось стоимость технического обслуживания, не повышая тарифа, довести до 100-процентного возмещения»
Оправдало ли себя введение системы хаус-мастеров, обсуждали в программе «В обстановке мира». Минжилкомхоз о хаус-мастерах: «В целом, практика внедрения...
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