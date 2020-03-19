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Стартовал новый проект Белорусского телеграфного агентства — сайт БЕЛТА+

19.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Белорусское телеграфное агентство 19 марта запустило новый проект — сайт БЕЛТА+. Его адрес — beltaplus.by.

В новом проекте агентства — только позитивные материалы, без сводок криминальных новостей и происшествий. Это будет качественная информация для мыслящих людей.

Новости сайта разделены на 15 тематических блоков. Рубрика «Интеллект» рассчитана на тех, кто любит хорошую литературу, увлекается историей и психологией. «Драйв» привлечет внимание поклонников высоких скоростей и мощных моторов. Квалифицированно и грамотно о новинках компьютерных технологий и IT-компаний расскажут в разделе «Техно». С новыми кулинарными рецептами и эффективными диетами познакомит «Гурман». Классическая музыка, авторское кино, новые синглы мировых поп-звезд — все это можно найти в рубрике «Развлечения и отдых». Подобрать себе новое платье или многофункциональный домашний кинотеатр поможет «Шопинг». Любой совет — от ухода за домашней утварью до заполнения налоговой декларации — можно будет найти в блоке «Лайфхак».

Высокое качество информации проекта обеспечивают лучшие журналисты БЕЛТА: газеты «7 Дней», журналов «Беларуская думка» и «Экономика Беларуси», редакции информации и фотохроники агентства.

https://www.belta.by/

 
Теги: Новости
 
 
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Белорусское телеграфное агентство 19 марта запустило новый проект — сайт БЕЛТА+. Его адрес — beltaplus.by. В новом проекте агентства — только позитивные материалы, без...
 
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