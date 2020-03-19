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Депутат от Малиновки о строительстве мусороперерабатывающих и сжигающих заводов: «Мы должны здесь подключить мнение специалистов в экологии»
Источник материала: СТВ
Как решить проблему роста коммунальных отходов, обсуждали в программе
Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Оксана Гайдук:
Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Оксана Гайдук:
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Депутат от Малиновки о строительстве мусороперерабатывающих и сжигающих заводов: «Мы должны здесь подключить мнение специалистов в экологии»
Как решить проблему роста коммунальных отходов, обсуждали в программе «В обстановке мира».
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