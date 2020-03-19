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Депутат от Малиновки о строительстве мусороперерабатывающих и сжигающих заводов: «Мы должны здесь подключить мнение специалистов в экологии»

19.03.2020 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как решить проблему роста коммунальных отходов, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я как депутат, избранный от Малиновки, хочу выразить пожелание моих избирателей. Чтобы, всё-таки, предусматривали строительство мусороперерабатывающих и сжигающих заводов на безопасном расстоянии от жилых кварталов. Потому что граждане, конечно, переживают за экологию своего района.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
А там как?

Оксана Гайдук:
А там ТЭЦ-4, которая сейчас тоже особо не улучшает экологическую обстановку в нашем районе. Мы должны здесь подключить мнение специалистов в экологии.

Депутат от Малиновки о строительстве мусороперерабатывающих и сжигающих заводов: «Мы должны здесь подключить мнение специалистов в экологии»

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
В обязательном порядке. И, наверное, общественное обсуждение – это как один из критериев, которые будут сопровождать реализацию этих проектов.

Минжилкомхоз о мусоросжигательном заводе: учтут и интересы жителей в плане экологии, и экономические интересы государства

Оксана Гайдук:
Безусловно, да, приглашайте депутатов, которые заинтересованы в этих вопросах.

Люди в материале: Оксана Гайдук, Геннадий Акстилович, Игорь Марзалюк

 
 
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