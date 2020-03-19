Депутат от Малиновки о строительстве мусороперерабатывающих и сжигающих заводов: «Мы должны здесь подключить мнение специалистов в экологии»

Источник материала: СТВ

Как решить проблему роста коммунальных отходов, обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я как депутат, избранный от Малиновки, хочу выразить пожелание моих избирателей. Чтобы, всё-таки, предусматривали строительство мусороперерабатывающих и сжигающих заводов на безопасном расстоянии от жилых кварталов. Потому что граждане, конечно, переживают за экологию своего района.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

А там как?

Оксана Гайдук:

А там ТЭЦ-4, которая сейчас тоже особо не улучшает экологическую обстановку в нашем районе. Мы должны здесь подключить мнение специалистов в экологии.





Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

В обязательном порядке. И, наверное, общественное обсуждение – это как один из критериев, которые будут сопровождать реализацию этих проектов.

Минжилкомхоз о мусоросжигательном заводе: учтут и интересы жителей в плане экологии, и экономические интересы государства

Оксана Гайдук:

Безусловно, да, приглашайте депутатов, которые заинтересованы в этих вопросах.