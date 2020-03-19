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KIA наконец-то провела премьеру нового поколения Sorento

19.03.2020 15:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весьма утомительный сериал под названием «Презентация нового Sorento» подошел к концу. KIA показывала многочисленные тизеры и скетчи, снимки внешности и салона, а также успела поделиться некоторыми подробностями о технике и вот, наконец-то, новый кроссовер показали публике.


В частности, корейцы раскрыли детали о четвертом поколении Sorento в спецификации для европейского рынка. Габаритная длина кузова, получившего заострившиеся линии и удлиненные пропорции, увеличена на 10 мм (до 4810 мм), ширина машины составляет 1900 мм, что также на 10 мм больше по сравнению с прежней версией. Чуть короче стали свесы, а еще у Sorento появились вертикальные задние фонари в духе более крупного внедорожника Telluride, заходящие на задние крылья.


Салон Sorento стал вместительнее, обещано возросшее качество отделочных материалов (в частности, в отделке используются металлические декоративные элементы и тисненые поверхности с эффектом сатина).


В пятиместном исполнении кузова объем багажника равен 910 л, а в семиместном — 821 л (то есть со сложенным третьим рядом сидений). На передней панели — два дисплея: это 12,3-дюймовый экран цифровой комбинации приборов, соседствующий с тачскрином (10,25 дюйма) информационно-развлекательной системы. В списке опций есть система динамической подсветки, проекционный дисплей и аудиосистема Bose с 12 динамиками.



Комплекс доступных электронных помощников наряду с привычными круиз-контролем (с функцией Stop&Go), контролем слепых зон и внимания водителя включает также систему предотвращения повторных столкновений (автоматически задействует тормозную систему при срабатывании подушек безопасности при первом ударе) и ассистента дистанционной парковки (выводить машину с парковочного места можно используя брелок ключа).


На европейском рынке новый Sorento будет предлагаться с гибридной установкой (230 л.с. и 350 Нм крутящего момента), состоящей из 1,6-литрового бензинового турбомотора, встроенного в 6-ступенчатый «автомат» электродвигателя и литий-ионную полимерной батареи емкостью 1,49 кВтч. Альтернативой ей станет 2,2-литровый дизель (202 л.с. и 440 Нм) с алюминиевым блоком цилиндров и в паре с 8-ступенчатым «роботом». Полный привод для Sorento, дополненный системой Terrain Mode (оптимизирует работу трансмиссии и системы стабилизации при движении в грязи, на снегу или в песке), предложат за доплату.


Европейские продажи нового Sorento начнутся этим летом. Позже «паркетник» доберется и до рынка ТС.

 
 
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Утомительный сериал под названием «Презентация нового Sorento» подошел к концу - накануне новый кроссовер Kia показали публике.
 
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