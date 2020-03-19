Минздрав прорабатывает вопрос доставки лекарств из аптек на дом

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос доставки лекарств из аптек на дом. Об этом сообщил сегодня журналистам глава ведомства Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.





"Если есть электронный рецепт, не надо бумажного носителя. То есть пенсионер может позвонить в поликлинику, и доктор выпишет электронный рецепт. Безрецептурные препараты можно будет заказать по телефону либо по интернету с доставкой на дом. Мы прорабатываем эту систему", - рассказал Владимир Караник.

Пока речь идет об аптеках, имеющих стационарную сеть, в частности, дистрибьюторе "Фармация". Возможно, к этой системе смогут присоединиться и другие крупные сети.

Ранее появилась информация, что аптечные сети ADEL и "Добрыя лекi" запустили возможность онлайн-заказа лекарств с доставкой в ближайшую к покупателю аптеку. Онлайн-бронирование заработало почти во всех городах страны.