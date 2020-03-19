По району курсирует автобус, напоминающий о правилах пожарной безопасности

Источник материала: Газета Авангард

На Будакошелевщине на маршрут вышел автобус, напоминающий жителям о правилах пожарной безопасности.

Надписи на бортах автобуса напоминают пассажирам и прохожим о вреде курения в постели, а также демонстрируют местным жителям и гостям города номера службы спасения. Внутри транспорта пассажиры также могут прочитать актуальную профилактическую информацию МЧС.











Спасатели надеются, что граждане, пренебрегающие правилами пожарной безопасности, увидев и прочитав информацию на проезжающем автобусе, задумаются и сделают шаг к основам безопасности жизнедеятельности.

Ирина ШУТОВА

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ