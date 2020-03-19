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Воздушные суда при ввозе в Беларусь освобождаются от НДС
19.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Воздушные суда, ввозимые на территорию Беларуси авиационными организациями, освобождаются от налога на добавленную стоимость. Соответствующий указ №103 подписал 19 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Согласно документу, от налога на добавленную стоимость освобождаются также ввозимые (ввезенные) авиационными организациями на территорию Беларуси комплектующие изделия для воздушных судов и запасные части, наземное оборудование и иные товары, необходимые для использования при эксплуатации воздушных судов, в том числе ввозимые (ввезенные) после их ремонта либо технического обслуживания за пределами страны.
Эти нормы приняты в целях обновления парка воздушных судов и будут действовать по 31 декабря 2030 года.
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Воздушные суда, ввозимые на территорию Беларуси авиационными организациями, освобождаются от налога на добавленную стоимость. Соответствующий указ №103 подписал...
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