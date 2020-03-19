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Мероприятия по предупреждению правонарушений в период весенне-полевых работ проводит ГАИ

19.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Мероприятия по предупреждению правонарушений в период весенне-полевых работ проводит ГАИ
Республике весенняя посевная кампания в самом разгаре. В зоне внимания Госавтоинспекции – сельскохозяйственная техника.

– Правоохранители выехали в поля, где уже начались работы, а также посетили ряд агропромышленных комплексов. Во время поездок инспекторы ГАИ проверяют техническое состояние автомобилей, тракторов, самоходных машин, прицепного и навесного оборудования, а также оборудование техники световозвращающей маркировкой и внешними световыми приборами в соответствии с требованиями законодательства и наличие допуска к участию в дорожном движении, – рассказали корреспонденту pinsknews.by в ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Большое внимание сотрудники ГАИ уделяют физическому состоянию водителей и механизаторов, проверяют наличие алкотесторов на АПК и спецодежды со вставками из световозвращающих элементов. Во время рейдов милиционеры беседуют с работниками, напоминают о важности соблюдать осторожность, находясь за рулем транспорта.

Госавтоинспекторы добавили, что работа мониторинговых групп будет продолжена.

 
 
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> Республике весенняя посевная кампания в самом разгаре. В зоне внимания Госавтоинспекции – сельскохозяйственная техника. – Правоохранители выехали в поля, где...
 
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