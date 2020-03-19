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Мероприятия по предупреждению правонарушений в период весенне-полевых работ проводит ГАИ
19.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Большое внимание сотрудники ГАИ уделяют физическому состоянию водителей и механизаторов, проверяют наличие алкотесторов на АПК и спецодежды со вставками из световозвращающих элементов. Во время рейдов милиционеры беседуют с работниками, напоминают о важности соблюдать осторожность, находясь за рулем транспорта.
Госавтоинспекторы добавили, что работа мониторинговых групп будет продолжена.
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