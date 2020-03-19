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В Беларуси почти 235 тысяч человек зарабатывают до 400 рублей. В каких сферах таких зарплат больше
Источник материала: Tut.by
В Беларуси в ноябре прошлого года насчитывалось почти 235 тысяч человек с зарплатой ниже 400 рублей, следует из данных Белстата. Напомним, весь прошлый год власти
Данные о распределении численности работников по размеру зарплаты Белстат публикует дважды в год — в мае и в ноябре. Соответственно, самые свежие данные на настоящий момент — за ноябрь 2019 года. На тот момент в Беларуси насчитывалось 234 966 человек с зарплатой ниже 400 рублей. Из них 20 646 человек получили зарплату до 200 рублей, 34 582 человека — от 200 до 300 рублей, 179 768 человек — от 300 до 400 рублей. Напомним, что в официальной статистике учитываются «грязные» зарплаты — то есть до вычета подоходного налога (13%) и обязательных взносов в Фонд соцзащиты с работников (1%). Также в зарплатной статистике не учитываются зарплаты в микроорганизациях и малых организациях без ведомственной подчиненности.
Больше всего человек с зарплатой до 400 рублей в ноябре прошлого года было в Гомельской области — 47,2 тысячи человек, меньше всего в Минске — 22,6 тысячи.
Если говорить о сферах деятельности, то больше всего тех, кто зарабатывает меньше 400 рублей, было в сфере образования — 73 тысячи человек. На втором месте по количеству таких работников оказалось сельское хозяйство (45,4 тысячи), на третьем — здравоохранение и социальные услуги (29,2 тысячи). Меньше всего таких работников было в сфере горнодобывающей промышленности — 143 человека.
При этом минимальная зарплата в стране в прошлом году составляла 330 рублей. По закону наниматели не имеют права платить меньше минимальной зарплаты, если сотрудник работает на полную ставку.
Сейчас в общереспубликанском банке вакансий есть 26,4 тысячи предложений с зарплатой ниже 400 рублей.
Как власти боролись с предприятиями со средней зарплатой ниже 400 рублей и сколько их было
В прошлом году власти активно взялись за предприятия со средней зарплатой ниже 400 рублей. Александр Турчин, бывший тогда первым вице-премьером, в мае 2019-го
Министр экономики Дмитрий Крутой
Однако к 1 июля амбициозный план властей исполнить не удалось. К концу июня в стране, по данным Минтруда, оставалось минимум
При этом данные Министерства по налогам и сборам о предприятиях со средней зарплатой ниже 400 рублей оказались заметно выше. Министр Сергей Наливайко
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах и сферах деятельности больше всего людей с зарплатой до 400 рублей.
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