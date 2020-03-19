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На дорогах Минской области установили ещё три датчика контроля скорости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Три дополнительных датчика для контроля скорости появились на дорогах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мобильные точки установлены до 12 апреля в местах концентрации ДТП.
А это 28-й километр автодороги Минск – Могилев, 418-й километр трассы от российской границы до Ивацевич у деревни Туча Клецкого района и 58-го дороги Минск – Микашевичи.
С 20 марта сотрудники ГАИ проведут массовую отработку этой трассы. Они будут выявлять нарушения правил дорожного движения, а также проведут профилактическую работу с водителями.
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Новости Беларуси. Три дополнительных датчика для контроля скорости появились на дорогах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мобильные точки...
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