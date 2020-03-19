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Председателем Сенненского райисполкома назначен Игорь Мороз  

19.03.2020 — Разное | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

В понедельник, 16 марта, Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве Минского и Брестского облисполкомов, а также согласовал назначение руководителей местной вертикали власти.

Председателем Сенненского райисполкома назначен Игорь Николаевич Мороз.

Председателем Сенненского райисполкома назначен Игорь Мороз  

  Игорь Мороз окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины. Работал ветврачом, заместителем председателя по животноводству СПК «Круговец» Добрушского района, ветеринарным врачом Полоцкой районной ветеринарной станции. В 2015 году был назначен заместителем начальника – начальником отдела интенсификации сельскохозяйственного производства Чашникского райсельхозпрода, в 2016-м – руководителем ОАО «Иванский-Агро». С ноября 2018 года занимал должность первого заместителя председателя – начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Лепельского райисполкома.

 Более подробную информацию читайте в ближайшем номере «ГС».

Фото Галины ЖУКОВОЙ.

 
 
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В понедельник, 16 марта, Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве Минского и Брестского облисполкомов, а также...
 
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