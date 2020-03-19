У Коржа - новый клип. Из-за песни фанаты подумали, что певец изменяет жене

Источник материала: Tut.by

Макс Корж выпустил клип на песню «Малолетка». Новое видео, которое снимали в январе в Минске, можно назвать драмой об измене, и длится она семь минут. Режиссерами ролика выступили сам Макс Корж и Андрей Светлов, постоянный участник команды артиста, который также стал оператором работы.

Корж уже не в первый раз обращается к теме измен в своем творчестве. В прошлом году, например, он выпустил трек «Шантаж» — тоже о нечестности перед партнером. Когда вышел трек «Малолетка», многие паблики, посвященные музыке, стали писать, что в семье музыканта случился разлад. Все из-за текста песни, в котором есть такие строки: «Пропадал весь год, в итоге жена подала на развод». Татьяна Корж, жена артиста, даже опубликовала в Instagram опровергающий домыслы пост: «Не верьте никаким пабликам. У нас все хорошо».

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