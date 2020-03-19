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У Коржа - новый клип. Из-за песни фанаты подумали, что певец изменяет жене
Источник материала: Tut.by
Макс Корж выпустил клип на песню «Малолетка». Новое видео, которое снимали в январе в Минске, можно назвать драмой об измене, и длится она семь минут. Режиссерами ролика выступили сам Макс Корж и Андрей Светлов, постоянный участник команды артиста, который также стал оператором работы.
Корж уже не в первый раз обращается к теме измен в своем творчестве. В прошлом году, например, он
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Макс Корж выпустил клип на песню «Малолетка». Новое видео, которое снимали в январе в Минске, можно назвать драмой об измене, и длится она семь минут. Режиссерами...
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