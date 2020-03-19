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Обзор рынка облигаций за период 01.03 06.03.2020
Источник материала: Myfin
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами
За период 01.03 – 06.03.2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 205 сделок c облигациями, из них:
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют долларовые ВГДО 266. На второй и третьей позициях рейтинга расположились ВГДО 171 и ВГДО 265 соответственно. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.
ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили облигации Белорусской железной дороги. На второй и третьей позиции расположились бумаги ЗАО "Евроопт" и ЧП"ТД "Форсаж Инструмент Бел" соответственно.Все бумаги этого рейтинга номинированы в долларах США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 153.46 млн.рублей, из них :
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Наибольшая активность в рассматриваемом периоде наблюдалась в государственном сегменте, на который пришлось2/3 количества сделок и столько же общего объема в денежном выражении.
ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют долларовые ВГДО 266. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 265 и ВГДО 230, номинированные также в долларах США.
ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации НП-СЕРВИС ОДО, номиналом в белорусских рублях. В то время, как валютная структура рейтинга представлена бумагами номиналом преимущественно в долларах США.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации АСБ Лизинг ООО. Валютная структура рейтинга традиционно представлена белорусским рублем.
Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС....
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