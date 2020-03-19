Обзор рынка облигаций за период 01.03 06.03.2020

Источник материала: Myfin

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Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС . Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.



За период 01.03 – 06.03.2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 205 сделок c облигациями, из них:

128 с государственными облигациями (63% от общего количества);

3 с облигациями Национального банка РБ (1%);

26 с облигациями остальных банков РБ (13%);

48 с корпоративными облигациями (23%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 266 1000 USD 3.9 11.02.2028 66 3.89 ЮФЛ ВГДО 171 100 USD 3.9 20.09.2030 29 7.78 ЮЛ ВГДО 265 1000 USD 3.7 12.01.2027 16 4.36 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 16.06.2022 8 4.66 ФЛ ЗАО "Евроопт" Оп6 500 USD 6.2 12.01.2024 7 6.13 ЮФЛ ЧП"ТД "Форсаж Инструмент Бел" Оп1 1000 USD 7 20.01.2022 7 9 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 7.75 31.12.2024 5 7.75 ЮЛ БПС-Сбербанк ОАО Оп101 1000 BYN 01.10.2026 3 0 ЮФЛ Идея Банк ЗАО Оп8 1000 BYN 23.08.2021 3 0 ЮЛ

ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют долларовые ВГДО 266. На второй и третьей позициях рейтинга расположились ВГДО 171 и ВГДО 265 соответственно. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили облигации Белорусской железной дороги. На второй и третьей позиции расположились бумаги ЗАО "Евроопт" и ЧП"ТД "Форсаж Инструмент Бел" соответственно.Все бумаги этого рейтинга номинированы в долларах США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 153.46 млн.рублей, из них :

109.54 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (71% от объема);

2.58 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (2%);

39.17 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (26%);

2.17 млн.рублей с корпоративными облигациями (1%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 266 1000 USD 3.9 11.02.2028 64.24 3.89 ЮФЛ ВГДО 265 1000 USD 3.7 12.01.2027 19.11 4.36 ЮФЛ ВГДО 230 1000 USD 0 04.05.2023 13.55 1.15 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** НП-СЕРВИС ОДО Оп46 1000 BYN 15 20.08.2029 0.57 14.89 ЮФЛ ЧП "ТД "Форсаж Инструмент Бел" Оп2 1000 USD 7 14.07.2022 0.51 6.92 ЮФЛ Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 16.06.2022 0.32 4.66 ФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 7.75 31.12.2024 5 7.75 ЮЛ БПС-Сбербанк ОАО Оп101 1000 BYN 01.10.2026 3 0 ЮФЛ Идея Банк ЗАО Оп8 1000 BYN 23.08.2021 3 0 ЮЛ

Наибольшая активность в рассматриваемом периоде наблюдалась в государственном сегменте, на который пришлось2/3 количества сделок и столько же общего объема в денежном выражении.

ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют долларовые ВГДО 266. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 265 и ВГДО 230, номинированные также в долларах США.

ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации НП-СЕРВИС ОДО, номиналом в белорусских рублях. В то время, как валютная структура рейтинга представлена бумагами номиналом преимущественно в долларах США.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации АСБ Лизинг ООО. Валютная структура рейтинга традиционно представлена белорусским рублем.